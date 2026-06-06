Papa Leone XIV a Madrid: accolto da sovrani e dal premier Sanchez

AGI - Papa Leone XIV è arrivato all'aeroporto internazionale di Madrid. Ad accogliere il Santo Padre, ai piedi della scala anteriore dell'aereo papale, il Re di Spagna Felipe VI, la Regina Letizia e il premier spagnolo Pedro Sanchez.
Conclusa la cerimonia di accoglienza, Leone XIV si recherà insieme al Re e alla Regina nel Salone d'Onore, per un breve incontro privato. Una volta terminato l'incontro, il Papa raggiungerà il Palazzo Reale, dove alle 12:30 terrà un discorso davanti alle Autorità politiche e religiose, imprenditori, rappresentanti della Società Civile e della cultura.
Papa: abusi sessuali del clero sono una ferita ancora aperta
Gli abusi sessuali da parte del clero "sono una ferita ancora aperta". Lo ha detto Papa Leone XIV parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid. Il Pontefice ha aggiunto che incontrerà alcune vittime di abusi, sottolineando che "purtroppo è impossibile ricevere tutti coloro che lo vogliono".
Il colloquio con i giornalisti: l'appello per il negoziato
"Il messaggio è già nell'enciclica, bisogna promuovere anche il negoziato. Si stava facendo qualche sforzo, ma bisogna veramente spingere perché la violenza e la guerra abbiano una conclusione".
Lo ha detto il Santo Padre parlando con i giornalisti a bordo dell'aereo papale commentando i tentativi di dialogo, già falliti tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.
Barca o Real? Leone tifa per tutte le squadre, Prevost per Real Madrid
Durante il breve saluto ai giornalisti concesso da Papa Leone XIV prima dell'atterraggio a Madrid, il Pontefice ha risposto a una domanda sulla sua preferenza tra le due big spagnole. "Barcellona o Real Madrid? Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost tifa per il Real Madrid", ha risposto Leone XIV.