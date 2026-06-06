Terrore a Toledo: sparatoria di massa al festival in Ohio

AGI - Caccia all'uomo a Toledo, in Ohio, dopo che una sparatoria vicino all'Old West End Festival ha seminato il panico e provocato diversi feriti. La notizia è stata diffusa dalla Cnn, che cita le autorità locali intervenute sul posto sabato pomeriggio intorno alle 17:30.
Il dipartimento di polizia di Toledo ha confermato tramite la propria pagina Facebook che ci sono "molte vittime", subito trasportate negli ospedali della zona. Al momento non sono ancora stati resi noti il numero esatto dei feriti ne' la gravita' delle loro condizioni.
Caccia al killer e misure di sicurezza
L'intera area e' ora presidiata da numerose pattuglie, mentre la polizia ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi per permettere le ricerche del sospetto (o dei sospetti) in fuga.
L'Old West End Festival e' una storica manifestazione di due giorni che attira ogni anno tantissimi visitatori tra sfilate, concerti e mercatini gastronomici.
BREAKING: Multiple people were injured in a shooting near the Old West End Festival in Toledo, Ohio. Police are searching for suspects as the investigation remains active. More details expected as authorities provide updates. #Toledo #Ohio #BreakingNews pic.twitter.com/eqNxkDatbC— IRT Media (@IRT_Media) June 6, 2026
L'atmosfera di festa è stata interrotta bruscamente per due partecipanti che, mentre si stavano godendo l'evento, hanno sentito diversi spari e hanno visto scoppiare il panico, descrivendo la scena come un "pandemonio", secondo quanto riportato dall'emittente affiliata alla CNN WTOL.
Le testimonianze
"Quando ho sentito 'Tutti indietro', tutti cadevano, tutti inciampavano, non riuscivano a vedere cosa fosse, non vedevano niente", ha detto un uomo che ha chiesto di rimanere anonimo.
Un altro uomo che era con lui, il quale ha chiesto anch'egli di rimanere anonimo, ha dichiarato a WTOL di aver sentito almeno dieci spari.
Il bilancio dei feriti
Anche Kevin Berry ha raccontato di essere seduto nel parco del quartiere ad ascoltare musica dal vivo con i suoi amici quando ha sentito risuonare alcuni colpi di arma da fuoco. "Tutti si sono buttati a terra", ha detto. Quando ha alzato di nuovo lo sguardo, ha visto una pistola che veniva gettata a terra a meno di 15 metri da lui. Gli agenti di polizia che erano già sul posto per il festival sono intervenuti immediatamente.
Berry, che ha una formazione medica e ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver perlustrato la zona alla ricerca di potenziali vittime che potessero aver bisogno di aiuto. Ha detto di aver visto almeno 5 persone con ferite da arma da fuoco.