Dalla tiara esclusiva della sposa al look di Kate Middleton: il Royal wedding dell’anno   

AGI - Niente carrozze, niente transenne e niente diretta televisiva. Peter Phillips, 48 anni, imprenditore nel settore dello sport management, figlio della principessa Anna, e Harriet Sperling, 45 anni, infermiera pediatrica del NHS, hanno scelto di pronunciare il loro sì nella piccola All Saints Church di Kemble, un villaggio immerso nel verde del Gloucestershire, cuore dei Cotswolds. Una scelta tutt’altro che casuale: Harriet è cresciuta in quella contea, e Kemble dista appena venti minuti da Gatcombe Park, la residenza di campagna della Principessa Anna.
Per entrambi si tratta di seconde nozze. Peter era stato sposato con la canadese Autumn Kelly dal 2008 al 2021, con cui ha avuto due figlie, Savannah (15 anni) e Isla (14 anni). Harriet, invece, ha una figlia tredicenne, Georgina, nata dal precedente matrimonio con Antonio St. John Sperling. Tutte e tre le ragazze erano presenti come damigelle, vestite, proprio come la sposa, da Emilia Wickstead. Il ricevimento si è poi tenuto a Gatcombe Park, dove la Principessa Anna ha fatto da padrona di casa per il pranzo formale e la festa serale.
L’abito della sposa
Harriet Sperling ha fatto la sua entrata alla chiesa in un abito lungo firmato Emilia Wickstead, la stessa designer prediletta da Kate Middleton per le sue uscite ufficiali. Il vestito, in cady avorio, presenta un collo alto, una gonna a colonna fino al pavimento e una sovrapposizione in pizzo Leavers ricamato con motivi floreali ispirati alla flora selvatica del Gloucestershire. La gonna si allunga in un’imponente coda da quasi tre metri con orlo smerlato. A completare il look, un velo drammatico tenuto dalle damigelle e, colpo di scena per i royal watchers, un tiara di diamanti che non appartiene alla collezione personale della Principessa Anna ma un gioiello inedito, scelto in modo autonomo dalla sposa.
Gioielli e accessori
Si tratta infatti di un gioiello appartenente a Pragnell, la storica maison che ha anche realizzato il suo anello di fidanzamento. Conosciuta come Tiara Pragnell, è stata concessa in prestito dalla stessa azienda. Harriet ha optato per scarpe su misura in raso avorio di Jimmy Choo e ha portato un bouquet di mughetti, fiore preferito dalla defunta Regina Elisabetta II, in un tributo discreto ma significativo alla sovrana.
Look dello sposo
Lo sposo invece, ha scelto un look sobrio ed elegante con blazer lungo nero abbinato a pantaloni gessati, camicia bianca e cravatta blu.
Presenze reali
La cerimonia ha visto una presenza reale di tutto rispetto, considerata la natura privata dell’evento. In prima fila, naturalmente, la Principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence. Accanto a loro, Re Carlo III e la Regina Camilla e il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate. Presenti anche il Duca e la Duchessa di Edimburgo, Edward e Sophie, e le cugine dello sposo, Beatrice ed Eugenie, con i rispettivi mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank. Al loro fianco c’era anche il padre dello sposo, il Capitano Mark Phillips, primo marito della Principessa Anna, con la famiglia.
Grandi assenti
Grandi assenti invece Harry e Meghan, non invitati. Fonti vicine alla coppia di sposi hanno confermato che Peter e il cugino Harry hanno perso i contatti da anni, e che l’esclusione è conseguenza diretta di questo distacco. Secondo alcune indiscrezioni riprese dalla stampa britannica, la scelta sarebbe stata anche dettata dalla consapevolezza che William non avrebbe partecipato in presenza di suo fratello. E William, in quanto erede al trono, è stato la priorità. Harry avrebbe comunque inviato un regalo agli sposi. Assenti anche l’ex Principe Andrea e Sarah Ferguson, la cui presenza, spiegano fonti interne, avrebbe rappresentato una “distrazione” in un momento già delicato per la famiglia reale.
Moda e stile degli invitati
Se c’è una cosa che un royal wedding non manca mai di regalare è il grande spettacolo della moda. E in questo, il matrimonio Phillips-Sperling non ha deluso. Kate Middleton ha scelto un abito maxi di Roland Mouret in un tono crema profonda sfumato di rosa antico, con collo a risvolto, cintura abbinata e gonna plissettata. L’ha completato con un cappello a tesa larga in stile boater, décolleté e clutch coordinati, e orecchini pendenti. Un’uscita importante, quella di Kate: si tratta del primo matrimonio a cui partecipa dopo oltre tre anni, e la sua presenza, come sempre, ha catalizzato l’attenzione della stampa.
Altri look della famiglia reale
Zara Tindall, sorella dello sposo e grande protagonista emotiva della giornata, ha optato per un abito midi in lavanda di Rebecca Vallance, con maniche a sbuffo e linea aderente, abbinato a un headband dello stesso colore e décolleté argentate. Proprio lei, pochi anni fa, aveva tenuto il bouquet della defunta Regina Elisabetta durante i Giochi del Commonwealth, un dettaglio che rende la sua presenza in questa cerimonia ancora più carica di significato.
L’outfit della principessa Anna e Camilla
La Principessa Anna ha fatto il suo ingresso in un insieme che è già diventato oggetto di analisi: giacca gialla brillante abbinata a un abito con stampa floreale su fondo rosso, completata da un cappello di seta gialla con un grande fiocco. Secondo la stampa britannica, il cappello sarebbe un pezzo vintage di famiglia, indossato in precedenza al battesimo di Zara nel 1981, un tocco sentimentale perfettamente in linea con il carattere della Principessa Reale. La Regina Camilla invece ha scelto un tailleur in tono giallo pallido con bordi smerlati, con cappello coordinato.
Un evento simbolico
Nonostante la sobrietà voluta dalla coppia, il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling è già entrato nella storia recente della famiglia reale britannica come il primo grande evento “di famiglia” dopo anni di tensioni, defezioni e assenze. Una cerimonia che, nella sua semplicità, ha riunito quasi tutto i Windsor e ha ricordato, ancora una volta, quanto i Cotswolds siano il cuore pulsante della monarchia.