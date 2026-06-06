Mondiali 2026, la nazionale dell'Iran sarà negli Usa solo il giorno della partita

AGI - La nazionale di calcio dell' Iran è partita sabato dalla Turchia diretta in Messico per partecipare ai Mondiali nordamericani (11 giugno-11 luglio), dopo una controversia pubblica scoppiata nelle ultime ore in merito al rifiuto dei visti da parte degli Stati Uniti ad alcuni membri della delegazione.
L'aereo con a bordo la nazionale iraniana è partito da Antalya e dovrebbe arrivare in Messico domenica. Nel contesto del conflitto in Medio Oriente, la partecipazione dell'Iran ai Mondiali è stata messa in discussione e la procedura per il rilascio dei visti alla delegazione ha subito ritardi, al punto che il campo base è stato spostato da Tucson, in Arizona, a Tijuana, in Messico, vicino al confine.
Visti concessi ai calciatori
Alla vigilia della partita, l'ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack, ha annunciato che i visti erano stati concessi ai giocatori e al "personale di supporto necessario" per entrare negli Stati Uniti, dove l'Iran disputerà le sue tre partite della fase a gironi.
Accuse di trattamento discriminatorio
"Perché non menzionano che i visti sono stati negati a gran parte dello staff dirigenziale, dei consulenti tecnici e di altre figure fondamentali per qualsiasi nazionale di calcio?", ha replicato l'ambasciata iraniana in Turchia sulla piattaforma social X. Nel suo messaggio, la missione diplomatica ha denunciato quello che ha definito un "trattamento discriminatorio" nei confronti della sua squadra "ai massimi livelli". Secondo diverse testate giornalistiche iraniane, tra cui il sito sportivo Varzesh3, il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, non ha ricevuto il visto. Un inviato speciale della televisione di stato turca ha riferito che 15 "membri del team amministrativo e dirigenziale" non hanno ottenuto il visto.
Posizione degli Stati Uniti
Un funzionario dell'amministrazione statunitense ha confermato che "i visti necessari per la partecipazione dell'Iran ai Mondiali, compresi quelli per gli atleti e lo staff tecnico essenziale", sono stati concessi. "Non permetteremo alla squadra iraniana di abusare di questo sistema per far entrare clandestinamente terroristi negli Stati Uniti con falsi pretesti", ha aggiunto il funzionario, senza fornire ulteriori dettagli.
Calendario e preparazione della squadra
L'Iran è stata una delle prime squadre a qualificarsi per i Mondiali del 2026, ma la sua partecipazione è stata seriamente messa in dubbio negli ultimi mesi, dall'inizio dell'offensiva israelo-americana contro il Paese il 28 febbraio. La nazionale iraniana dovrebbe debuttare nel torneo il 15 giugno a Los Angeles, la stessa città che ospiterà la partita contro il Belgio sei giorni dopo, il 21 giugno. L'ultima partita della fase a gironi sarà contro l'Egitto il 26 giugno a Seattle. Durante il ritiro in Turchia, l'Iran ha disputato due amichevoli, vincendole entrambe: la prima per 3-1 contro il Gambia il 29 maggio e la seconda per 2-0 contro il Mali giovedì 4 giugno.
Restrizioni di ingresso negli Stati Uniti
Poche ore dopo aver confermato che il suo Paese avrebbe permesso l'ingresso ai calciatori iraniani, gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi attacchi contro l'Iran, nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore dall'8 aprile. I calciatori della nazionale iraniana che giocheranno il Mondiale 2026 negli Stati Uniti dovranno entrare e uscire da quel Paese lo stesso giorno della partita. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'Iran.
Base trasferita e condizioni di accesso
A causa della guerra con gli Stati Uniti, l'Iran ha spostato la sua base nella città messicana di Tijuana invece della sua base originale a Tucson, in Arizona. Gli iraniani disputeranno le loro partite della fase a gironi a Los Angeles e Seattle. "Possono entrare la mattina e lo stesso giorno devono uscire", ha affermato alla conferenza stampa a Tijuana l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, secondo la traduzione ufficiale del farsi in spagnolo, sulle loro condizioni di visto per gli Stati Uniti.