Hormuz, gli Usa abbattono quattro droni iraniani

AGI - Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito che le sue forze hanno abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz, considerandoli una minaccia immediata per la navigazione commerciale nella zona. Secondo il comando militare statunitense, dopo avere intercettato i droni, le forze americane hanno attaccato le installazioni radar di sorveglianza costiera iraniane situate a Goruk e sull'isola di Qeshm per prevenire ulteriori attacchi.
L'incidente si verifica in un contesto di crescente tensione tra Washington e Teheran e segue diversi scontri avvenuti nei giorni scorsi vicino a questa strategica via d'acqua, attraverso la quale transita una parte significativa del commercio mondiale di petrolio.
Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì in un'intervista alla Nbc di stare "procedendo molto rapidamente" nella guerra contro l'Iran, quasi 100 giorni dopo l'inizio degli attacchi da parte di Stati Uniti e Israele, e nonostante la tempistica inizialmente indicata di quattro-sei settimane.
"Mi sto muovendo molto velocemente. Sono tre mesi che ci lavoro, sapete? La guerra del Vietnam è durata 19 anni. Io sono al terzo mese", ha detto Trump alla Nbc News in un'intervista registrata venerdì pomeriggio. L'ultimo incidente tra le forze armate statunitensi e iraniane si aggiunge a una serie di simili scambi di fuoco nella zona di Hormuz nelle ultime tre settimane, nonostante Washington insista sul fatto che il cessate il fuoco sia in vigore da aprile.
La nota ufficiale del Centcom e i raid a Qeshm
Le forze statunitensi hanno "abbattuto quattro droni... lanciati verso lo Stretto di Hormuz", che "rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale", ha scritto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) il giorno X. "Le forze statunitensi hanno poi colpito postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi", ha aggiunto il Centcom.
"Le forze statunitensi rimangono vigili e pronte a rispondere, per autodifesa, a qualsiasi aggressione ingiustificata da parte dell'Iran", ha proseguito Centcom su X.
Nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore tra i due Paesi, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi di terra in Iran all'inizio di questa settimana, a seguito di quelli che Washington ha definito attacchi iraniani. Martedì sera, l'isola di Qeshm è stata colpita dalle forze armate statunitensi. L'Iran aveva affermato venerdì di aver lanciato "missili di avvertimento" contro due navi da guerra statunitensi nel Golfo dell'Oman, ma Washington ha smentito l'accaduto.
Attacco missilistico su Kuwait e Bahrein
L'Iran ha lanciato sette missili contro il Kuwait e il Bahrein, ha annunciato sabato l'esercito statunitense, precisando che sei sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio.
"L'Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein... secondo le prime valutazioni, sei sono stati intercettati e un settimo ha mancato il bersaglio previsto", ha scritto l'esercito statunitense su X, aggiungendo che al momento non si registrano feriti tra il personale e negando danni alle infrastrutture in Bahrein.
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a "basi nemiche" nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran.