Addio a Bernadette Chirac: la vedova dell’ex presidente francese

AGI - Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac, è morta ieri sera all'età di 93 anni. Lo ha annunciato questa mattina la figlia Claude. Madame Chirac, nata Bernadette Chodron de Courcel, "si è spenta serenamente in serata" nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, "circondata dalla sua famiglia. Aveva appena compiuto 93 anni" il 18 maggio, ha dichiarato la figlia.
È stata l'unica First Lady ad aver ricoperto una carica politica a pieno titolo, come consigliera generale della Corrèze, dipartimento che ha servito ininterrottamente dal 1979 al 2015.
Emmanuel Macron ha immediatamente reso omaggio alla memoria di una "grande donna di cuore", che "ha lasciato il segno nella nostra storia" e "ha cambiato la vita di tante persone con discrezione e incrollabile determinazione". In omaggio a Bernadette Chirac, il Presidente della Repubblica e sua moglie Brigitte hanno invitato, tramite la rete X, "tutti coloro che lo desiderano a recarsi al Palazzo dell'Eliseo, di fronte al Palazzo dell'Eliseo, a partire dalle ore 15", dove "sarà disponibile un libro delle condoglianze".
Dalle origini a Sciences Po: una vita accanto a Jacques
Moglie di Jacques Chirac per oltre 60 anni, e a lungo rimasta all'ombra del "grande uomo", ha accompagnato il marito lungo tutto il suo percorso verso il Palazzo dell'Eliseo (ministeri, Matignon, Comune di Parigi, partito RPR, ecc.) fino alla sua vittoria alle elezioni presidenziali del 1995, al terzo tentativo.
Nata il 18 maggio 1933 a Parigi, Bernadette Chodron de Courcel era cresciuta in una famiglia di diplomatici nel XVI arrondissement della capitale. Studentessa a Sciences Po Paris, fu in questo prestigioso istituto che conobbe Jacques Chirac, che sposò nel 1956. La coppia ebbe due figlie: Laurence (1958), che soffrì a lungo di una malattia e la cui morte nel 2016 fece precipitare la madre in una profonda depressione, e Claude (1962), custode dell'eredità dei Chirac, che seguì le orme della madre venendo eletta consigliera dipartimentale della Corrèze nel 2021.
L'ascesa politica e l'impegno sociale con le "Pièces Jaunes"
Durante il primo mandato presidenziale di Jacques Chirac (1995-2002), inizialmente rimase in secondo piano. Prima di svolgere un ruolo cruciale nella rielezione del marito nel 2002, divenne molto popolare presso l'opinione pubblica francese, in particolare come responsabile della campagna delle "Pièces Jaunes" (Monete Gialle) a sostegno dei bambini ricoverati in ospedale, e una figura di spicco tra i politici di destra, che si contendevano il suo appoggio alle elezioni comunali e legislative.
Il soprannome "Bernie" e l'acuto senso politico
Con il suo aspetto classico e borghese, considerata ben più conservatrice del marito e dotata di un acuto senso politico, la donna che si era guadagnata il soprannome di "Bernie" mise in guardia Jacques nel 1997 dalle disastrose conseguenze dello scioglimento del Parlamento, una mossa di cui incolpò l'allora Segretario Generale dell'Eliseo, Dominique de Villepin, detto in privato "Nerone".
Il marito raccontò anche che fu lei l'unica ad avvertirlo dell'ascesa di Jean-Marie Le Pen, leader del Fronte Nazionale, durante le elezioni presidenziali del 2002.