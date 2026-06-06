La polizia dispone le misure contro il colera in Nigeria

AGI - La polizia della Nigeria ha dichiarato di aver intensificato le misure igienico-sanitarie nello Stato nord-orientale di Borno, dove un'epidemia di colera ha già causato decine di morti. Secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali, nelle ultime settimane circa 39 persone sono morte a causa della malattia trasmessa dall'acqua in tutto il Borno, con almeno 4.204 contagiati.
L'epidemia di colera sta colpendo Maiduguri
L'epidemia è concentrata a Maiduguri, capitale del Borno, e nel distretto circostante di Jere, come riportato dalle autorità sanitarie in un aggiornamento di martedì. Il commissario di polizia dello stato "ha ordinato la piena applicazione dell'esercitazione mensile di igiene ambientale", ha dichiarato il Comando di Polizia dello Stato di Borno in un comunicato stampa diffuso ieri sera. "I residenti sono pertanto invitati a partecipare attivamente all'esercitazione pulendo le proprie case, le attività commerciali, i canali di scolo e gli ambienti circostanti", aggiunge il comunicato. "Per garantire il rispetto delle norme, agenti di polizia e altri soggetti interessati saranno dispiegati in posizioni strategiche in tutto lo stato durante il periodo di sanificazione".
Centri di trattamento e risposta sanitaria
Nel frattempo, il governo statale ha istituito centri di trattamento dedicati.
Cause e fattori di rischio del colera
Il colera si diffonde attraverso acqua e cibo contaminati da batteri e può causare disidratazione e diarrea. I moderni sistemi di depurazione delle acque reflue hanno praticamente eliminato la malattia in gran parte del mondo ricco. Ma guerra, conflitti e povertà - tutti fattori ben noti nello stato di Borno, epicentro di una lunga insurrezione jihadista - rappresentano importanti fattori di rischio per un'epidemia.