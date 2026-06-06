Sequestrati 40 milioni a un ex funzionario della Cia

AGI - Un ex alto funzionario della Cia che possedeva milioni di dollari in lingotti d'oro è stato accusato di aver creato un finto programma di spionaggio: David J. Rush ha lavorato a programmi di intelligence altamente segreti ed è sospettato di aver dirottato milioni di dollari per uso personale tramite un contratto fraudolento, lo rivela il Washington Post citando fonti informate che hanno consentito al quotidiano di approfondire una notizia data per prima da Nbc News.
Secondo fonti vicine all'indagine penale, l'ex alto funzionario della Cia, trovato in possesso di lingotti d'oro per un valore di oltre 40 milioni di dollari, avrebbe creato un falso programma di intelligence altamente classificato, utilizzato per dirottare milioni di dollari a proprio vantaggio.
Il programma segreto inventato dall'agente della Cia
Rush, arrestato il mese scorso e accusato di furto di denaro pubblico, ha creato quello che viene definito un programma ad accesso speciale (Sap), una sorta di scatola nera per le operazioni di intelligence più segrete, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dell'indagine. Persino il personale dei servizi segreti con il più alto livello di autorizzazione di sicurezza non può accedere a un singolo Sap senza un'autorizzazione specifica. Rush ha "iniziato" due colleghi al programma fittizio altamente segreto, trasformandoli di fatto in complici forse inconsapevoli e impedendo loro di parlarne con altri. Secondo le fonti, avrebbe convinto uno di loro a trasferire milioni di dollari al programma tramite un contratto governativo anch'esso fraudolento, di fatto "Si è inventato un contratto".
Arresto e indagini in corso
Rush, che lavorava presso la Direzione per la scienza e la tecnologia della Cia, non si è ancora dichiarato colpevole o innocente in merito alle accuse a suo carico. Durante un'udienza di convalida dell'arresto tenutasi venerdì presso il tribunale federale di Alexandria, un giudice ha stabilito che Rush presentava un elevato rischio di fuga e ha ordinato la sua detenzione nel carcere locale in attesa del processo. Nel frattempo, la Cia ha sospeso diversi funzionari dell'agenzia mentre le indagini dell'Fbi e delle agenzie di spionaggio proseguono, secondo quanto riferito da due persone a conoscenza dei fatti.