Attacco a Gaza durante un matrimonio: almeno sette morti

AGI - Almeno sette palestinesi, tra cui due donne, sono stati uccisi e altri 15 feriti in un attacco israeliano a un accampamento di tende nel centro di Gaza sabato. Le IDF hanno detto a Reuters di aver effettuato un attacco mirato a "terroristi", ma non hanno fornito ulteriori dettagli. I medici hanno detto che l'attacco ha colpito un grande campo che ospitava sfollati nel cuore della città.
L'attacco ha preso di mira una tenda vicino a un'altra dove pare fosse in corso un matrimonio: due missili lanciati da un drone israeliano hanno provocato una forte esplosione e il panico generale. Si sono viste persone fuggire dai campi profughi e riversarsi nelle strade.
Hamas ha condannato l'attacco israeliano contro un campo profughi nella città di Gaza, in cui sono morte almeno cinque persone questo pomeriggio. "L'occupazione israeliana ha commesso un orribile massacro contro donne e bambini... in una continua escalation della sua guerra di sterminio contro i civili", ha dichiarato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, in un comunicato diffuso su Telegram.
Qassem ha osservato che il sanguinoso attacco coincide con gli incontri in corso al Cairo, capitale dell'Egitto, per discutere l'attuazione di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, che Israele ha ripetutamente violato da quando è entrato in vigore lo scorso anno. "Questo conferma che l'occupazione sta lavorando per minare e distruggere l'accordo", si legge nella dichiarazione.
Padre del neonato ucciso a Hebron accusa l'Idf
Fahd Abou Haikal, il cui figlio di sette mesi, Sam, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle Forze di difesa israeliane (Idf) venerdì scorso a Hebron, ha dichiarato ad Haaretz che l'auto della famiglia palestinese si era fermata completamente prima che un soldato, che si trovava a circa 10 metri di distanza, sparasse il colpo fatale.
La sparatoria è avvenuta in piena luce e il soldato "ha visto me, ha visto mia moglie e i bambini", afferma Abou Haikal. "Non si può dire che non si sia accorto che eravamo una famiglia". Ieri, le Idf hanno dichiarato che le truppe hanno aperto il fuoco contro l'auto dopo averla "percepita" accelerare verso di loro. Un'indagine preliminare ha stabilito che le persone ferite erano "civili non coinvolti", ha affermato l'Idf, aggiungendo di "esprimere profondo rammarico" e di aver sottoposto l'incidente alle autorità competenti per una revisione.