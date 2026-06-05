Xi Jinping in Corea del Nord l'8 e 9 giugno

AGI - Il leader cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, secondo quanto riferito dai media statali cinesi. "Su invito di Kim Jong Un, Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del PCC e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato nella Repubblica Popolare Democratica di Corea dall'8 al 9 giugno", ha annunciato l'emittente statale CCTV.
Seul: la visita di Xi sia costruttiva e contribuisca alla pace
La visita del presidente cinese di Xi Jinping in Corea del Nord sia "costruttiva" e contribuisca alla pace, ha commentato il governo sudcoreano. "Il governo auspica che gli scambi tra Corea del Nord e Cina si sviluppino in modo da contribuire alla pace e alla stabilità nella penisola coreana e spera che la Cina svolga un ruolo costruttivo nell'affrontare le questioni relative alla penisola coreana", ha dichiarato il Ministero degli Esteri sudcoreano in un comunicato stampa riportato dai media locali. I media statali cinesi e nordcoreani hanno annunciato una visita di Stato di due giorni del presidente cinese a Pyongyang, su invito del leader nordcoreano Kim Jong-un.
Nel suo comunicato, il Ministero degli Esteri sudcoreano ha ribadito di mantenere stretti contatti con Pechino in merito alla penisola coreana. La Cina è il partner più importante della Corea del Nord e i due Paesi hanno riaffermato i loro legami lo scorso settembre a Pechino, durante la parata militare per commemorare l'80 anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico. La visita di Xi a Pyongyang sarà la sua seconda da presidente, dopo quella del 2019, e si inserisce in un contesto di intensificazione delle relazioni bilaterali.
Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui si è recato in Cina nel settembre 2015; il premier cinese Li Qiang ha visitato Pyongyang in ottobre per l'anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori al potere. E il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha visitato la Corea del Nord nell'aprile di quest'anno, per la prima volta dal 2019. Il viaggio segue inoltre la ripresa, a marzo, dei servizi ferroviari e aerei passeggeri tra Pechino e Pyongyang, sospesi per sei anni a causa della chiusura delle frontiere nordcoreane imposta durante la pandemia.