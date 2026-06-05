Rimborso al Papa di 8,65 dollari per un conto corrente

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AGI - La richiesta per un rimborso di 8,65 dollari. Lo ha consegnato a Papa Leone il Tesoriere dello Stato dell'Illinois Michael Frerichs, dopo l'Udienza Generale di ieri. La somma è il provento di un conto PayPal abbandonato che il Pontefice ha lasciato in Illinois. È lo stesso Tesoriere, sul suo profilo Twitter, a postare il video della consegna del documento a Leone. Video nel quale il Papa ricorda, divertito, l'episodio della banca statunitense che gli aveva riattaccato il telefono in faccia, quando lui chiamò un mese fa per un conto corrente in sospeso.
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La battuta finale sul conto in un post social
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"La sua banca potrebbe aver riattaccato a Papa Leo il mese scorso, ma oggi al Vaticano non è servito alcun telefono", si legge nel post.
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