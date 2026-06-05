Norvegia, principessa Mette-Marit in lista per trapianto polmone

AGI - È stata inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone la futura regina di Norvegia, la principessa Mette-Marit, affetta da una malattia polmonare incurabile e le cui condizioni di salute si sono recentemente aggravate. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale.
La malattia della principessa
A 52 anni, a Mette-Marit è stata diagnosticata nel 2018 una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e l'ha costretta a ridurre i suoi impegni ufficiali. "Le condizioni polmonari della principessa ereditaria stanno peggiorando seriamente. A seguito di una valutazione medica completa, è stata inserita nella lista di coloro che si sottoporranno a un trapianto di polmone il prima possibile", ha spiegato il professor Are Holm, pneumologo dell'Ospedale Nazionale di Oslo (Rikshospitalet), citato nel comunicato del palazzo.
Conseguenze per la famiglia reale
In attesa dell'intervento, la principessa ereditaria non potrà svolgere i suoi doveri ufficiali e le sue condizioni di salute avranno un impatto sugli impegni del principe ereditario e dell'intera famiglia, ha dichiarato il palazzo reale. La celebrazione del 25esimo anniversario di matrimonio della coppia, prevista per agosto 2026, sarà quindi rinviata, e la coppia non parteciperà alla celebrazione del 50esimo anniversario di matrimonio della coppia reale svedese a Stoccolma il 13 giugno.
Il marito della principessa, il principe ereditario Haakon, che si trovava in visita ufficiale in Giappone dall'1 al 3 giugno, ha abbreviato il suo viaggio di un giorno per starle accanto. La loro figlia, la principessa Ingrid Alexandra, ha interrotto gli studi di scienze sociali all'Università di Sydney per raggiungere la madre in Norvegia e prevede di rimanere a Oslo per tutto l'autunno.
Periodo difficile
Durante le recenti apparizioni pubbliche, la Principessa ha indossato un dispositivo per la respirazione: cannule nasali collegate a un apparecchio per l'ossigeno. Oltre ai problemi di salute, Mette-Marit ha attraversato un periodo difficile negli ultimi mesi. La pubblicazione di documenti negli Stati Uniti alla fine di gennaio ha rivelato la sua ampia e talvolta intima corrispondenza con il criminale sessuale Jeffrey Epstein tra il 2011 e il 2014.
Ha dovuto anche affrontare i problemi legali di suo figlio, Marius Borg Hoiby. Nato da una relazione precedente al matrimonio con Haakon nel 2001, Hoiby è stato processato all'inizio del 2026 per stupro e ripetute violenze contro una ex compagna, accuse che lui nega. La sentenza è attesa per il 15 giugno. Hoiby ha chiesto di essere rilasciato prima della sentenza a causa delle condizioni di salute della madre, come ha dichiarato ai media norvegesi il suo avvocato, Petar Sekulic.