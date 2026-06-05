L'allarme di Starmer: 'Attacco russo ai Paesi Nato nel 2030'

AGI - "Le nostre valutazioni dell'intelligence, e quelle degli altri Paesi della NATO, indicano che un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030". Lo dice il primo ministro britannico, Keir Starmer secondo cui il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa.
Investimenti per la difesa
Commentando il piano di investimenti nella difesa, Starmer ha sottolineato l'urgenza di potenziare la difesa: "Se aveste bisogno di un promemoria sull'importanza di questo, sappiate che le nostre valutazioni dell'intelligence, e quelle degli altri Paesi della NATO, indicano che un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Quindi potete comprendere l'urgenza e la priorità che stiamo attribuendo a questo tema". Il piano di investimenti nella difesa "sarà davvero importante e si concentrerà sulle capacità future di cui avremo bisogno per difendere il nostro Paese", ha aggiunto Starmer.