Caso Lyhanna, l'orrore della bimba uccisa diventa caso di Stato

AGI - In Francia il sistema giudiziario è finito nell'occhio del ciclone nel caso Lyhanna, la ragazza di 11 anni scomparsa il 29 maggio dopo il ritrovamento nella regione del Gers (sud-ovest) di quello che potrebbe essere il suo corpo. Sul triste fatto di cronaca si è espresso, a margine del vertice UE nel Montenegro, il presidente Emmanuel Macron secondo cui si è verificata una "inaccettabile disfunzione" della giustizia. Il titolare dell'Eliseo ha affermato che "non è una questione di risorse" ma di "responsabilità" che devono essere accertate attraverso indagini amministrative.
"È evidente che c'è una disfunzione e questo è inaccettabile", ha dichiarato il capo dello Stato, che non vuole "discussioni sulle risorse in questo caso". "Dal 2017, esorto tutti a esaminare le risorse stanziate per la gendarmeria e il sistema giudiziario. Si tratta quindi di una questione di risposta, fermezza, organizzazione e responsabilità", ha affermato Macron. Ha indicato di aver parlato "con il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez e il primo ministro Sébastien Lecornu", che si trovavano contemporaneamente a Matignon per una riunione incentrata sul caso Lyhanna.
Macron ha chiesto che le indagini amministrative vengano condotte "il più rapidamente possibile" e che vengano accertate "responsabilità collettive, sistemiche e potenzialmente individuali" al fine di "adottare tutte le misure necessarie". "Abbiamo un sistema collettivo, dal sistema giudiziario a quanto fatto dai servizi di tutela dei minori in generale, che necessita ancora di miglioramenti", ha affermato. Il presidente della Repubblica ha inoltre espresso "la solidarietà e l'affetto dell'intera nazione" alla famiglia di Lyhanna. I risultati dell'autopsia sono attesi in giornata o domani. "Dobbiamo chiarire cosa è successo a Lyhanna, alla sua famiglia e potenzialmente a tutte le altre vittime", ha aggiunto Macron.
Le denunce precedenti e l'arresto del sospettato
L'uomo sospettato del rapimento della bambina era stato oggetto di diverse denunce e segnalazioni dal 2017, in particolare per stupro di minore. Il ministro della Giustizia Darmanin ha convocato tutti i procuratori capo al ministero della Giustizia per lunedì mattina, mentre con Nuñez hanno avviato un'inchiesta amministrativa. Ieri, in una fattoria vicino al villaggio di Puycasquier, "in una zona appartata e non visibile dall'esterno, è stato ritrovato un corpo, apparentemente quello di una bambina, che indossava abiti simili a quelli della minore rapita e tenuta prigioniera al momento della sua scomparsa", ha dichiarato il procuratore di Agen, Olivier Naboulet.
L'autopsia permetterà "l'identificazione formale del corpo e fornirà conclusioni forensi sulla causa della morte", ha spiegato il procuratore. Determinerà inoltre se la vittima ha subito violenza sessuale. Il principale sospettato, Jérôme B., un uomo di 41 anni, padre di due figli, che conosceva Lyhanna perché era amica di sua figlia, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale, e successivamente incarcerato. Lavorava nella fattoria dove è stato ritrovato il corpo, secondo quanto riferito da un funzionario del dipartimento dell'agricoltura della regione del Gers.
Dall'inizio della settimana, le rivelazioni sul suo passato hanno delineato un quadro inquietante, con diverse denunce e segnalazioni, in particolare per lo stupro di una minorenne. Secondo il pubblico ministero di Auch, Clémence Meyer, l'uomo era già stato oggetto di denunce nel 2022 e nel 2025. La prima è stata archiviata, la seconda è ancora pendente. In una dichiarazione rilasciata dal loro avvocato, la famiglia ha espresso il proprio "profondo orrore". David Taupiac, deputato del Gers, aveva sollevato preoccupazioni nell'aprile del 2025 durante un'interrogazione al governo in merito alle difficoltà operative del tribunale di Auch, "alle prese con una carenza di giudici e cancellieri, nonché con ripetuti malfunzionamenti informatici". "Questo ha compromesso il funzionamento del sistema giudiziario", ha dichiarato il deputato.
La bufera politica e le reazioni in vista delle Presidenziali 2027
In un clima politico acceso di pre-campagna elettorale per le presidenziali del 2027, il caso Lyhanna ha fatto scattare vive critiche da parte di diversi candidati all'Eliseo. Il presidente del Rassemblement National (estrema destra), Jordan Bardella, ha accusato lo Stato di aver "gravemente fallito", affermando poi, in un messaggio pubblicato sul suo profilo social, che "il popolo francese esige giustizia".
"Il nostro sistema giudiziario è un fallimento; deve essere riformato radicalmente. Una società che non è più in grado nemmeno di proteggere i propri figli è una società i cui membri finiranno per rivoltarsi gli uni contro gli altri", ha dichiarato Bruno Retailleau, presidente dei Repubblicani (destra conservatrice). "Dobbiamo stabilire un vero e proprio principio di precauzione in materia di violenza contro i minori", con "procedure accelerate" e "responsabilità chiaramente definite in caso di inadempienza", ha affermato l'ex premier Édouard Philippe, candidato alla presidenza con il partito Orizzonti (centro-destra).
A sinistra, Marine Tondelier, leader del Partito dei Verdi e candidata alla presidenza, ha denunciato il caso come "simbolo di un sistema politico e giudiziario incapace di affrontare il problema della violenza di genere e sessuale". Il portavoce del ministero della Giustizia, Sacha Straub-Kahn, ha dichiarato a Bfmtv che si è trattato di "un fallimento per tutti i soggetti coinvolti", una "disfunzione globale, probabilmente all'interno dell'apparato statale". Su Rtl, Éric Mouzin, padre di una bambina vittima del serial killer Michel Fourniret, ha affermato che è "surreale" che i ministri dell'Interno e della Giustizia "sembrano scoprire solo ora l'esistenza di disfunzioni all'interno dei loro ministeri", mettendo in discussione la "draconiana ristrutturazione delle risorse della giustizia".