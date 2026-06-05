L'Iran a Trump, 'irrealistica l'ipotesi di incontrare Khamenei'

Iran, Trump attacca l'Ue: "Non ci ha aiutato" e apre a un vertice con Khamenei. Il monito: "Se muore un solo soldato Usa è guerra"



Il presidente Usa rivendica l'annientamento dei bunker nucleari iraniani confermato dall'Aiea. Poi aggiunge: "Solo America e Cina hanno la tecnologia per scavare in profondità e recuperare l'uranio sepolto"