L'Iran a Trump, 'irrealistica l'ipotesi di incontrare Khamenei'

AGI - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha escluso di fatto qualsiasi possibilità di un incontro fra la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei e Donald Trump, auspicato proprio dal presidente americano. "Ho visto un articolo in cui Trump lasciava intendere che sarebbe pronto per un incontro o che vorrebbe organizzarlo", ha detto Araghchi in un'intervista sul canale libanese Al-Mayadeen. "Ma penso che dobbiamo essere realistici", ha chiarito.
Teheran allontana le navi dal Golfo dell'Oman
La Marina iraniana ha annunciato avere lanciato colpi di avvertimento su navi americane che tentavano di bloccare il passaggio dallo Stretto di Hormus e averle costrette ad allontanarsi dal Golfo dell'Oman. "Proseguono le operazioni volte a contrastare le provocazioni e le vessazioni in mare della Marina dell'esercito terroristico statunitense, nonché il dirottamento di navi mercantili e petroliere", si legge in una nota delle forze iraniane pubblicata da diversi media di Teheran. "In seguito ai colpi di avvertimento sparati dai nuovi droni d'attacco Shahid Danaa e dai missili Qadir della Marina della Repubblica Islamica dell'Iran, i cacciatorpediniere aggressori Ddg 103 (Truxtun) e Ddg 87 (Mason) hanno lasciato il Golfo dell'Oman per dirigersi verso l'Oceano Indiano", assicura Teheran. Non solo. "Anche la portaelicotteri d'assalto anfibio 'Tripoli' è stata costretta a lasciare il Golfo", riferisce ancora il comunicato.
La Cnn rivela: l'incendio a bordo della portaerei Ford fu grave
Un video esclusivo ottenuto dalla CNN suggerisce che l'incendio scoppiato a bordo della USS 'Gerald R. Ford' nel marzo scorso, durante la guerra con l'Iran, sia stato significativamente più grave di quanto ammesso all'epoca dalla Marina statunitense. Secondo la notizia, l'incendio, originatosi in una lavatrice e in un'asciugatrice, ha distrutto ampie sezioni degli alloggi dei marinai a seguito del malfunzionamento del sistema antincendio integrato della portaerei.
When a fire burned aboard the USS Gerald R. Ford aircraft carrier in March, the US Navy released a short statement saying the blaze had been “contained,” that two sailors had received medical treatment for “non-life-threatening injuries” and the carrier was “fully operational.”… pic.twitter.com/0GVFwjLElo— CNN (@CNN) June 4, 2026
Un alto funzionario statunitense ha dichiarato alla CNN che la Marina ha deliberatamente minimizzato l'incidente per evitare di segnalare una riduzione della prontezza operativa della portaerei. L'equipaggio ha impiegato circa 30 ore per domare l'incendio e prevenire nuove fiammate, mentre circa 600 marinai sono stati evacuati dai loro alloggi.
La portaerei da 13 miliardi di dollari è stata costretta a effettuare una sosta non programmata in Grecia per riparazioni d'emergenza ed è attualmente ormeggiata nel suo porto di origine in Virginia. La Marina statunitense ha dichiarato che le indagini sull'incidente sono tuttora in corso.
Khamenei grazia 2.000 detenuti per la festa di Eid al-Ghadir
La Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha graziato o commutato la pena a duemila detenuti, in occasione di Eid al-Ghadir. Lo riportano i media iraniani. L'Eid al-Ghadir, festeggiato giovedì dai musulmani sciiti, celebra la nomina di Ali ibn Abi Talib a primo imam e suo successore dal profeta Maometto, suo cugino e genero.