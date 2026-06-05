Incendio in hotel a New Delhi in India, 21 morti e 26 feriti

Il governo dell'India ha confermato un bilancio di 21 morti e 26 feriti nell'incendio che ha devastato un hotel a sud di New Delhi mercoledì, tra i quali ci sono 13 cittadini stranieri deceduti e circa 22 feriti di diverse nazionalità. "Tredici cittadini stranieri sono morti in questo incidente. Siamo in contatto con tutte le loro ambasciate e cerchiamo di aiutarli nel modo richiesto, intervenendo presso le autorità locali per tutte le formalità necessarie", ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal. Secondo i dati ufficiali, tra le vittime sono stati identificati quattro cittadini della Nigeria, tre del Kirghizistan e uno del Mozambico, della Liberia, dell'Uzbekistan, del Bangladesh, del Congo e dell'Iraq. "Circa 22 cittadini stranieri sono stati feriti in questo incidente", ha aggiunto il portavoce.
L'India e la sua missione permanente presso le Nazioni Unite a New York hanno attivato un protocollo di emergenza per coordinarsi con le otto ambasciate coinvolte, al fine di snellire le complesse procedure burocratiche per il rimpatrio dei corpi e supervisionare l'assistenza medica ai sopravvissuti.
Il luogo dell'incendio
Il tragico evento si è verificato mercoledì mattina all'interno del Bed and Breakfast Flourish Stay, situato nel quartiere di Malviya Nagar, una zona residenziale a sud della capitale nota per ospitare una grande comunità internazionale e per essere vicino a un grande ospedale.
Le indagini della polizia
La polizia di Delhi ha già registrato una denuncia penale per omicidio colposo contro il proprietario della struttura, dopo aver scoperto che l'hotel operava con una licenza per sole sei camere, ma era stato modificato per ospitare circa 25 stanze.
Le cause dell'incendio
Come ha confermato a Efe il capo dei vigili del fuoco di Delhi, A.K. Malik, almeno 47 persone si trovavano nell'hotel al momento della tragedia. Anche se non è ancora stata fornita una versione ufficiale sull'origine dell'incendio, le indagini preliminari indicano che l'incendio ha causato un grave guasto all'alimentazione elettrica che ha bloccato le uscite di emergenza, intrappolando gli ospiti in una trappola.