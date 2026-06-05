Dengue, il vaccino è ben tollerato dai viaggiatori europei

AGI - Il vaccino contro la dengue TAK-003 ha mostrato un eccellente profilo di sicurezza nei viaggiatori provenienti da aree non endemiche. Questo risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Regional Health Europe, condotto dall’Istituto di Salute Globale di Barcellona (ISGlobal) e dall’Hospital Clínic di Barcellona, in collaborazione con diversi centri sanitari della Catalogna.
Studio su 1.028 persone vaccinate contro la dengue in Catalogna
Il team, guidato da Daniel Camprubí-Ferrer, Cesc Bertran-Cobo e Jose Muñoz, ha analizzato i dati di uno studio prospettico condotto su 1.028 persone vaccinate in Catalogna. Nella coorte esaminata non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, ma solo eventi lievi o moderati — come dolore in sede d’iniezione, mal di testa o stanchezza — che si sono ridotti dopo la seconda dose. Gli esperti aggiungono che è stato riscontrato un lieve aumento delle reazioni esclusivamente nelle donne, in chi aveva già contratto la dengue o in chi aveva ricevuto vaccini per altri flavivirus, come la febbre gialla.
Non si sono registrati incrementi di reazioni avverse negli over 60 o nei soggetti con patologie pregresse
I nostri dati sono molto incoraggianti – affermano gli scienziati – e suggeriscono che il vaccino TAK-003 rappresenta una valida opzione per i viaggiatori europei, anche se sarà necessario continuare a monitorarne l’efficacia e la sicurezza a lungo termine». Nelle prossime fasi della ricerca, gli autori si concentreranno sulla valutazione della protezione a lungo termine garantita dal vaccino e sul monitoraggio continuo del suo impatto clinico reale, con l’obiettivo di ottimizzare la profilassi medica prima dei viaggi internazionali.