Spagna e Canarie, il programma del viaggio di Papa Leone

AGI - Pace, disarmo, migranti, famiglia. Sono alcuni dei temi che Papa Leone toccherà nel suo quarto viaggio apostolico, dal 6 al 12 giugno, in Spagna e alle Canarie. La Spagna è un "Paese di antica tradizione cristiana", "è stata un laboratorio di dialogo tra mondi diversi ed è terra di grandi santi", ha affermato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, nel briefing stampa di oggi in Vaticano.
Ventidue saranno i discorsi che il Pontefice pronuncerà, tutti in lingua spagnola (e non si esclude dei passaggi in catalano), tranne uno, in un centro di accoglienza migranti alle Canarie, dove la maggior parte delle persone sono di lingua francofona.
Le tappe del viaggio
Il viaggio prevede le tappe a Madrid, Barcellona, Montserrat e Isole Canarie. Tra gli appuntamenti più significativi, il discorso davanti al Parlamento spagnolo, l'8 giugno (Leone sarà il primo Pontefice a pronunciarlo) e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia, dell'"architetto di Dio" Antoni Gaudì (Venerabile dal 2025).
Giornata del 6 giugno
Il viaggio avrà inizio sabato 6 giugno con la partenza da Roma/Fiumicino in direzione Madrid. All'arrivo all'aeroporto internazionale "Adolfo Suarez" Madrid/Barajas l'accoglienza ufficiale. In mattinata, nel Palazzo Reale di Madrid, si terrà la cerimonia di benvenuto, seguita dalla visita di cortesia ai Reali di Spagna e da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio, il Pontefice visiterà gli operatori e gli assistiti del progetto sociale "Cedia 24 Horas", mentre in serata presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima.
Giornata del 7 giugno
La giornata di domenica 7 giugno sarà dedicata alla celebrazione e agli incontri ecclesiali e culturali. In mattinata il Papa presiederà la messa in Plaza de Cibeles, con la processione del Corpus Domini. Nel pomeriggio è previsto un incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano presso la Nunziatura Apostolica, seguito da un momento di dialogo con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport presso la "Movistar Arena". La giornata si concluderà con una cena presso la residenza del cardinale Arcivescovo di Madrid.
Giornata dell'8 giugno
Lunedì 8 giugno il programma prevede incontri istituzionali con il presidente del Governo e con i membri del Parlamento spagnolo, al Congresso dei Deputati, dove Leone XIV rivolgerà un discorso. Successivamente incontrerà i vescovi spagnoli presso la sede della Conferenza Episcopale e pranzerà con loro. Nel pomeriggio si recherà alla Cattedrale dell'Almudena per un momento di preghiera e omaggio alla Vergine, prima di incontrare la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabeu.
Giornata del 9 giugno
Martedì 9 giugno il Papa incontrerà i volontari presso l'Ifema Madrid prima del trasferimento a Barcellona. Nel pomeriggio, nella Cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, presiederà la preghiera dell'Ora Media. In serata è prevista una veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lluis Companys.
Giornata del 10 giugno
Mercoledì 10 giugno, a Barcellona, il Papa visiterà il centro penitenziario "Brians 1" e successivamente si recherà all'Abbazia di Montserrat per la preghiera del Rosario e un incontro con la comunità benedettina. Nel pomeriggio incontrerà le realtà di carità e assistenza diocesane nella chiesa di San Agustì. La giornata si concluderà con la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Familia, durante la quale è prevista l'inaugurazione della torre di Gesù Cristo.
Giornata dell'11 giugno
Giovedì 11 giugno il viaggio proseguirà verso le Isole Canarie. A Las Palmas de Gran Canaria il Papa incontrerà le realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arguineguin e successivamente i rappresentanti della vita ecclesiale locale nella Cattedrale di Sant'Anna. In serata presiederà la messa nello Stadio di Gran Canaria.
Giornata del 12 giugno
Il viaggio apostolico si concluderà venerdì 12 giugno con il trasferimento a Tenerife. Qui il Pontefice incontrerà i migranti presso il centro "Las Raices" e le realtà impegnate nei processi di integrazione in Plaza del Cristo de La Laguna. Seguirà la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Dopo la cerimonia di congedo, il Papa farà ritorno a Roma, con arrivo previsto in serata all'aeroporto di Roma/Fiumicino.