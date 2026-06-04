Everest, guida nepalese sopravvive dopo sei giorni

AGI - Una guida alpina nepalese, scomparsa da sei giorni sull'Everest e data per morta, è riuscita a tornare al Campo Base strisciando. Hillary Dawa era scomparso nelle prime ore del 30 maggio. È stato ritrovato questa mattina vicino al Campo Base dal Sagarmatha Pollution Control Committee, una squadra nepalese che si occupa di tracciare i percorsi sull'Everest e di ripulire i rifiuti lasciati dall'alpinismo.
"Stava strisciando verso il basso", ha raccontato Pemba Sherpa di 8K Expeditions, la società che ha coordinato le operazioni di ricerca e soccorso. "Un elicottero è stato inviato per trasportarlo in un ospedale di Kathmandu".
Il racconto della scalata
L'alpinista Chris Thrall, ex membro dei Royal Marines britannici, ha dichiarato di aver raggiunto la vetta insieme allo sherpa intorno alle 17 del 29 maggio. Mercoledì ha pubblicato un videomessaggio su Instagram in cui esprimeva il suo dolore per quella che credeva essere la morte del compagno di scalata. In un post in cui presupponeva il peggio, ha definito lo sherpa "un gigante buono e una vera 'tigre delle montagne'".
Thrall ha raccontato di aver iniziato la discesa dal Campo Quattro, a circa 7.950 metri, appena sotto la "zona della morte" scarsa di ossigeno, il 30 maggio. Ha detto che, mentre scendeva, Sherpa si è fermato. "Si è seduto per riposarsi con lo zaino in spalla, questi ragazzi portano carichi enormi", ha detto "Mi sono girato e gli ho chiesto: 'Hillary, stai bene, fratello?'" e mi ha risposto "Sì, sì, va bene Chris, per favore vai, vai!". Non è una novità, sai, io andavo avanti, lui andava avanti. Mentre Thrall scendeva, ha trovato uno scalatore polacco in difficoltà per aver finito l'ossigeno supplementare ed essere semiassiderato. "Era stata una lunga scalata verso la vetta. Quello che avrebbe dovuto richiedere cinque giorni per arrivare in cima e tornare indietro, ne ha impiegati undici, tanto erano difficili le condizioni", ha raccontato Thrall.
Il dilemma durante la discesa
Il dubbio dell'ex marine era quindi se tornare indietro a prendere il suo Sherpa, "che probabilmente sarebbe arrivato lo stesso sano e salvo come aveva fatto centinaia di volte prima", oppure dovevo aiutare il polacco che era senza ossigeno e con le dita congelate?.
L'aiuto allo scalatore polacco
Thrall ha condiviso la sua bombola d'ossigeno con il polacco durante la discesa, impiegando undici ore per raggiungere il Campo Tre. Un percorso che di solito richiede due ore.
Le ricerche e la stagione record
Le squadre di ricerca si sono messe alla ricerca di Sherpa, ma senza esito. La scalata era una delle ultime della stagione e almeno cinque persone sono morte in questa stagione: due indiani e tre nepalesi impegnati nei preparativi per l'ascesa. Secondo i primi dati forniti dalle autorità nepalesi, più di mille alpinisti hanno raggiunto la vetta dell'Everest in questa stagione, rendendola la stagione più affollata di sempre.``