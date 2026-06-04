La Camera Usa approva il ritiro delle truppe dall'Iran

AGI - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, un affronto per il Presidente Donald Trump che ha coinvolto l'esercito nel conflitto il 28 febbraio.
La risoluzione, approvata anche con i voti di quattro legislatori repubblicani, ha una portata soprattutto simbolica a causa del diritto di veto del Presidente americano. Secondo Reuters, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione, promossa dai Democratici, volta a fermare la guerra contro l'Iran fino a quando il Congresso non autorizzerà la ripresa delle ostilità.
Voto della Camera
La Camera ha approvato la risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro repubblicani che hanno votato a favore insieme ai democratici.
Preoccupazioni del Congresso
Questa decisione riflette la crescente preoccupazione del Congresso, persino tra i repubblicani di Trump, riguar