La Camera Usa approva il ritiro delle truppe dall'Iran
La Camera Usa approva il ritiro delle truppe dall'Iran ma Trump può porre il veto
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La Camera Usa approva il ritiro delle truppe dall'Iran ma Trump può porre il veto

Via libera a una risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari. Quattro repubblicani hanno votato sì assieme ai democratici
Donald Trump
Mandel NGAN / AFP - Donald Trump
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AGI - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, un affronto per il Presidente Donald Trump che ha coinvolto l'esercito nel conflitto il 28 febbraio.

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La risoluzione, approvata anche con i voti di quattro legislatori repubblicani, ha una portata soprattutto simbolica a causa del diritto di veto del Presidente americano. Secondo Reuters, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione, promossa dai Democratici, volta a fermare la guerra contro l'Iran fino a quando il Congresso non autorizzerà la ripresa delle ostilità.

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Voto della Camera

La Camera ha approvato la risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro repubblicani che hanno votato a favore insieme ai democratici.

Preoccupazioni del Congresso

Questa decisione riflette la crescente preoccupazione del Congresso, persino tra i repubblicani di Trump, riguar

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