Incendio in un albergo a Nuova Delhi, almeno 21 morti

AGI - Almeno 21 persone sono morte in un incendio scoppiato stamane in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ha riferito la polizia locale in un comunicato. Più di 40 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Le fiamme sono state domate e le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio sono ancora in corso, si legge ancora nella nota.
La dinamica
L'incendio ha distrutto il Flourish Stay, un bed and breakfast economico situato nella parte meridionale della megalopoli di 30 milioni di abitanti. Molte delle vittime erano cittadini di paesi africani che si erano recati in India per cure mediche, secondo quanto riportato dai media locali.
"Le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara", è il commento affidato a X del primo ministro, Narendra Modi. In India gli incendi sono frequenti a causa delle infrastrutture fatiscenti e delle norme di sicurezza e di evacuazione non sempre rispettate. Lo scorso marzo un rogo causato da un cortocircuito elettrico aveva provocato la morte di almeno dieci pazienti in un ospedale della città di Cuttack, nell'India orientale.