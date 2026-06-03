Che cosa prevedono le linee guida 'antirazzismo' della polizia britannica

AGI - Nel marzo 2025 il Consiglio nazionale dei capi di polizia (Npcc) britannico ha pubblicato un documento di "impegno antirazzista" che consigliava agli agenti di trattare i sospetti in modo diverso a seconda della loro etnia. Sono le linee guida antirazziste della polizia finite sotto accusa dopo la morte di un giovane bianco accoltellato da un sikh e in base alle quali gli agenti dovrebbero "rispondere a individui e comunità secondo i loro bisogni, circostanze ed esperienze specifiche, comprendendo che questi elementi saranno razzializzati e con l'obiettivo di ridurre il danno".
L'Npcc ha annunciato che rivedrà le linee guida antirazzismo, note come Piano d'azione contro il razzismo, che secondo alcuni sarebbero responsabili delle azioni degli agenti che hanno arrestato Nowak.
Non trattare tutti allo stesso modo
Questo non significa "trattare tutti allo stesso modo" o essere "ciechi al colore", recita il documento che chiede agli agenti di essere consapevoli del rischio che la polizia "criminalizzi le persone" e che i tassi di arresto e incriminazione dovrebbero essere resi uguali tra i diversi gruppi, anche se i livelli di criminalità sono differenti.
Indicazioni della polizia locale
Ulteriori indicazioni pubblicate dalla Hampshire & Isle of Wight Constabulary, la forza di polizia sotto accusa per la gestione dell'omicidio Henry Nowak, invitano gli agenti a comprendere "l'impatto, il trauma e la storia" dell'attività di polizia sulle minoranze etniche.
Origine delle linee guida
Le linee guida sono state redatte dopo l'uccisione di George Floyd nel 2020, che per la polizia è stato un "momento cruciale e ha spinto a un vero cambiamento", anche se l'episodio era avvenuto negli Stati Uniti.
Critiche politiche e revisione
L'impegno antirazzista, ora in fase di revisione, non era una politica formale ed era stato elaborato per affrontare il basso livello di fiducia nella polizia tra le comunità nere. Tuttavia Conservatori, Reform UK e Democratic Unionist Party hanno chiesto al ministro dell'Interno di intervenire per impedire alle forze di polizia di redigere linee guida simili in futuro.