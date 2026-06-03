Risarcimento per i viaggi aerei, al via i negoziati
Risarcimento per i viaggi aerei, al via i negoziati sulla modifica delle regole che tutelano i passeggeri
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Risarcimento per i viaggi aerei, al via i negoziati sulla modifica delle regole che tutelano i passeggeri

Non c'è accordo, al momento, tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue
Risarcimento per i viaggi aerei, al via i negoziati
JULIEN DE ROSA / AFP - Uno sciopero all'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi
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AGI - Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue hanno avviato oggi negoziati cruciali sulla modifica delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri aerei. Al centro delle discussioni, il risarcimento che deve essere garantito dalle compagnie ai loro clienti in caso di ritardi e le dimensioni dei bagagli da portare in cabina senza pagare.

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Attualmente, le compagnie aeree devono risarcire i passeggeri per una cifra che va dai 250 ai 600 euro (a seconda della lunghezza della tratta) per i voli in ritardo di almeno tre ore, salvo "circostanze eccezionali" che hanno provocato l'inconveniente. Su come modificare le regole, non c'è accordo.

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Proposta del Consiglio Ue

La proposta del Consiglio dell'Ue è di alzare a quattro ore la soglia di ritardo per concedere il rimborso per i voli fino a 3.500 km e a sei ore per le tratte superiori.

Posizione dell'Eurocamera

L'Eurocamera invece chiede di mantenere la soglia attuale di tre ore, oltre che introdurre moduli di richiesta automatici, e consentire ai passeggeri di portare a bordo gratuitamente bagagli a mano di dimensioni maggiori, oltre ai piccoli bagagli da riporre sotto il sedile.

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