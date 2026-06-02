Sciopero a sorpresa di 7 ore, voli cancellati in Belgio

AGI - Giornata di disagi per chi vola da e sul Belgio. A causa di uno sciopero a sorpresa più di 200 collegamenti sono stati cancellati, dalle 14:00 alle 21:00 di oggi.
A incrociare le braccia sono i controllori di volo che protestano contro le condizioni di messa in servizio della futura torre di controllo digitale di Namur, che dovrebbe centralizzare le operazioni dalle torri di controllo degli aeroporti di Liegi e Charleroi a partire dal 2027.
Consigli ai viaggiatori
Intanto la società che gestisce gli aeroporti consiglia ai viaggiatori di non recarsi in aeroporto, ma assicura che "In base alle informazioni attuali, i voli programmati dopo le 21:00 di oggi dovrebbero essere operativi. Consigliamo ai passeggeri di seguire le informazioni fornite dalla propria compagnia aerea e sul nostro sito web per gli ultimi aggiornamenti".