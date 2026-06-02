Gli auguri di Rubio per la festa del 2 Giugno:Italia amico fedele
Gli auguri di Rubio per la festa del 2 Giugno: "L'Italia partner e amico fedele"
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Gli auguri di Rubio per la festa del 2 Giugno: "L'Italia partner e amico fedele"

Lungo messaggio del Segretario di Stato americano che elogia l'aumento degli investimenti del nostro Paese nella difesa
Marc Rubio
Afp - Marc Rubio
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AGI - Marco Rubio celebra la concomitanza dell'80esimo anniversario della Repubblica italiana con il 250esimo dell'Indipendenza degli Stati Uniti con un messaggio indirizzato agli italiani e alla premier Giorgia Meloni. Nel lungo messaggio il Segretario di Stato parla dell'odierna partnership tra Stati Uniti e Italia che "continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni considerano cari".

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Rubio onora "la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri Padri Fondatori" e "l'eredità di Roma" che "ha plasmato la nascita della democrazia americana" per poi definire l'Italia "un partner e un amico fedele".

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Impegno per sicurezza e difesa

"Gli Stati Uniti plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno del Primo Ministro Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente" scrive ancora Marco Rubio, che sottolinea l'apprezzamento per "il sostegno dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina" e la "cooperazione per contrastare le minacce alla sicurezza comune".

Ospitalità e presenza militare

"Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese", aggiunge Rubio.

Partnership tecnologica e industriale

"Gli Stati Uniti - conclude il messaggio inviato dal Segretario di Stato americano - accolgono con favore la leadership dell'Italia nello sviluppo di tecnologie critiche e nella costruzione di una solida base industriale in tutta Europa. La nostra partnership scientifica e tecnologica promuove l'innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca".

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