Gli auguri di Rubio per la festa del 2 Giugno:Italia amico fedele

AGI - Marco Rubio celebra la concomitanza dell'80esimo anniversario della Repubblica italiana con il 250esimo dell'Indipendenza degli Stati Uniti con un messaggio indirizzato agli italiani e alla premier Giorgia Meloni. Nel lungo messaggio il Segretario di Stato parla dell'odierna partnership tra Stati Uniti e Italia che "continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni considerano cari".
Rubio onora "la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri Padri Fondatori" e "l'eredità di Roma" che "ha plasmato la nascita della democrazia americana" per poi definire l'Italia "un partner e un amico fedele".
Impegno per sicurezza e difesa
"Gli Stati Uniti plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno del Primo Ministro Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente" scrive ancora Marco Rubio, che sottolinea l'apprezzamento per "il sostegno dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina" e la "cooperazione per contrastare le minacce alla sicurezza comune".
Ospitalità e presenza militare
"Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese", aggiunge Rubio.
Partnership tecnologica e industriale
"Gli Stati Uniti - conclude il messaggio inviato dal Segretario di Stato americano - accolgono con favore la leadership dell'Italia nello sviluppo di tecnologie critiche e nella costruzione di una solida base industriale in tutta Europa. La nostra partnership scientifica e tecnologica promuove l'innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca".