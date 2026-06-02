Uomo d'affari tra i fedelissimi di Trump, chi è Pulte

AGI - I media americani lo definiscono "privo d'esperienza" nell'intelligence, ma uomo d'affari che si è dimostrato molto fedele al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. William 'Bill' John Pulte, il nuovo capo degli 007 americani, è erede della famiglia fondatrice di PulteGroup, una delle più grandi imprese di costruzione negli Stati Uniti.
Nato nel 1988 a Boynton Beach, in Florida, figlio di Noreen e Mark Pulte, ha fondato la società di investimento Pulte Capital e si è fatto conoscere sui social per iniziative di beneficenza, distribuendo denaro direttamente a persone in difficoltà attraverso il social Twitter, poi diventato X, in quella che era stata ribattezzata "Twitter Philanthropy".
Ingresso nell'amministrazione
Il suo ingresso in scena nel secondo mandato Trump risale al marzo dell'anno scorso, quando era stato confermato dal Senato come direttore della Federal Housing Finance Agency, l'agenzia federale che vigila su una parte fondamentale del mercato immobiliare americano: si occupa di mutui e garantisce che gli istituti bancari si comportino in modo sicuro con i clienti.
Polemiche e comunicazione social
Durante l'incarico, Pulte ha attirato molta attenzione e non poche polemiche per il suo stile molto aggressivo sui social e per aver lanciato pubblicamente accuse a esponenti democratici. In un post su Truth con cui ne annunciava la nomina, Trump ha citato Pulte per la sua "profonda esperienza nella gestione delle questioni più sensibili d'America, della sicurezza e solidità dei mercati, e di oltre 10mila miliardi di dollari a Fannie Mae e Freddie Mac".
Il riferimento è ai due gruppi sostenuti dal governo federale che rilevano i mutui dagli istituti bancari americani e liberano così le banche dall'onere di riscuotere poi i soldi. Una volta presi dai due gruppi, i mutui vengono raggruppati e trasformati in titoli finanziari e venduti agli investitori. L'obiettivo è rendere il credito immobiliare economico e di facile accesso.
Segnalazioni e accuse
Dal suo ufficio alla Federal Housing Finance Agency, Pulte ha segnalato al dipartimento di Giustizia la procuratrice generale di New York, Letitia James, il deputato Eric Swalwell, il senatore Adam Schiff e la procuratrice distrettuale della Contea di Fulton, in Georgia, Fani Willis - tutti democratici che si erano scontrati direttamente con il presidente - e chiesto che fossero indagati per presunta frode sui mutui immobiliari.
Reazioni e sviluppi
Pulte ha inoltre segnalato la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook per accuse analoghe, nel tentativo di costringerla alle dimissioni e permettere a Trump di nominare al suo posto un governatore a lui più fedele. Tutte e cinque hanno respinto le accuse e soltanto l'indagine su Letitia James ha portato a incriminazioni, che però sono state successivamente annullate da un giudice federale.
Timori degli osservatori
Ciononostante, queste segnalazioni hanno alimentato diffuse accuse secondo cui l'amministrazione Trump stesse utilizzando il sistema giudiziario per regolare conti personali e vendicarsi degli avversari politici. Secondo alcuni osservatori, Pulte potrebbe trasferire all'intelligence la sua determinazione a perseguire gli oppositori del presidente.