Bill Pulte direttore ad interim dell'Intelligence Usa

AGI - Dni, direttore della super agenzia d'Intelligence nazionale statunitense: è il ruolo cui è stato chiamato Bill Pulte, ad interim. Pulte prende il posto di Aaron Lukas, nominato dopo le dimissioni di Tulsi Gabbard.
Pulte non sarà a capo di una sola agenzia, ma coordinerà l'intera Comunità dell'intelligence degli Stati Uniti: diciotto organizzazioni federali, tra cui la Cia, l'Fbi, i servizi segreti del Pentagono e l'agenzia geospaziale.
Struttura dell'intelligence
Insieme, le diverse organizzazioni hanno oltre 100mila dipendenti federali compresi militari che hanno accesso a informazioni riservate. La loro missione è raccogliere, analizzare e distribuire informazioni che riguardano il terrorismo, le attività militari di Paesi stranieri e i cyberattacchi, ma anche la proliferazione nucleare.
Un ruolo strategico
Quello di capo della comunità dell'intelligence è considerato uno dei ruoli più influenti dell'amministrazione. Ogni mattina il dipartimento supervisiona la preparazione del rapporto che viene presentato al Presidente degli Stati Uniti, indicando le principali opportunità strategiche e le possibili minacce alla Casa Bianca.
Nomina e contesto internazionale
La nomina di Pulte, che non ha nessuna esperienza in questo campo, provenendo dal settore immobiliare, arriva nel mezzo dei delicati negoziati tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente e trovare un'intesa sul programma nucleare e sull'uranio arricchito in possesso di Teheran.