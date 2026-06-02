Iran: Rubio: 'Ha ancora molti droni'

AGI - L'attacco statunitense all'Iran è stato un successo, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, anche se Teheran ha ancora una dotazione corposa di droni. "L'operazione 'Epic Fury' ha avuto un grande successo nel raggiungere i suoi obbiettivi militari, che erano ridurre drasticamente la difesa iraniana", ha detto parlando al Congresso per la prima volta dall'inizio del conflitto. "La loro capacità di costruire missili si è degradata in modo significativo", ha detto. "Hanno ancora molti droni, lo sappiamo perché sono facili da produrre", ha poi aggiunto.
"Siamo nei colloqui. Ok di Teheran a discutere di nucleare"
L'Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema el suo programma nucleare, ha assicurato Rubio. "Siamo in fase di colloqui. E dico colloqui perché parlare con l'Iran non è come parlare con la Svizzera, capite? Sono cose molto diverse. Purtroppo richiedono l'uso di intermediari", ha ricordato. "Ma davanti a noi c'è una prospettiva che potrebbe concretizzarsi oggi, domani o la prossima settimana che, per la prima volta, almeno per quanto ricordi, loro hanno accettato di negoziare alcuni aspetti del loro programma nucleare" ha riferito. "Appena un mese fa, appena un anno fa, si rifiutavano perfino di menzionarlo, figuriamoci di discuterne", ha sottolineato.
"Mojtaba Khamenei è tornato in attività"
La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ripreso la sua attività, ha annunciato il segretario di Stato americano. "La Guida Suprema originaria, quella che era al potere prima, non c'è più. A succedergli è stato il figlio. Per un mese non si è saputo nulla di lui. Secondo tutte le informazioni disponibili pubblicamente, che credo abbiate visto anche voi, è rimasto gravemente ferito nello stesso attacco", ha ricordato. Quando i senatori gli hanno chiesto se il figlio di Khamenei sia ancora vivo, Rubio ha risposto: "Sì, credo che vi siano indicazioni che lo sia a tutti gli effetti. Non lo abbiamo sentito parlare in pubblico, non lo abbiamo visto apparire in pubblico, e immagino che, considerando ciò che è accaduto a diversi leader di quel sistema, esporsi troppo pubblicamente probabilmente non sia qualcosa che gli venga consigliato internamente", ha spiegato. "Detto questo, credo che vi siano segnali che stia tornando a essere coinvolto in qualche misura, anche se tutte le sue comunicazioni sono avvenute per iscritto e tramite intermediari", ha aggiunto.
"Non abbiamo offerto uno scambio sanzioni-Hormuz"
Rubio ha escluso che gli Stati Uniti il suo paese stia considerando di revocare le sanzioni all'Iran in cambio dell'apertura dello Stretto di Hormuz. "No, non è stato discusso. Non l'abbiamo offerto", ha dichiarato il capo della diplomazia statunitense durante un'audizione al Senato. Le sanzioni, ha ribadito, saranno allentate solo se Teheran accetterà di rivedere il suo programma nucleare e l'arricchimento dell'uranio.