Usa: meteorite esplode in cielo con la forza di 300 tonnellate

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AGI -Un meteorite è esploso ieri sera nei cieli del nord-est degli Stati Uniti con un'energia rilasciata pari a 300 tonnellate di tritolo. Lo ha reso noto l'agenzia spaziale americana Nasa.
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La palla di fuoco viaggiava a oltre 120mila chilometri l'ora quando e' deflagrata, raggiungendo una velocità impressionante prima dell'impatto con l'atmosfera.
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Case tremano tra Massachusetts e New Hampshire
La deflagrazione è avvenuta a un'altitudine di circa sessanta chilometri tra il Massachusetts e il New Hampshire.
L'onda d'urto è stata avvertita distintamente dalla popolazione: secondo quanto scritto da diversi abitanti della zona sui loro profili social, il botto e' stato cosi' forte da far tremare le case e spaventare moltissime persone.
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