Follia Champions a Parigi: scontri dopo il trionfo Psg. Un morto

AGI - I festeggiamenti in Francia per la vittoria della Champions League da parte del Psg contro l'Arsenal si sono trasformati in una notte di guerriglia urbana. Il bilancio dei disordini è pesantissimo e ha toccato l'intero territorio nazionale, concentrandosi soprattutto nella capitale Parigi.
Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha definito le violenze "assolutamente inaccettabili". Nonostante lo spiegamento straordinario di 22.000 agenti di polizia per garantire l'ordine pubblico, la situazione è degenerata in diverse zone della città, portando al fermo di ben 780 persone, con oltre 450 arresti convalidati.
Il bilancio: una vittima e centinaia di feriti
I dati ufficiali forniti durante una conferenza stampa descrivono una situazione drammatica. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente di scooter sulla tangenziale, a Porte Maillot, nel pieno del caos. Un altro giovane di 17 anni si trova attualmente in coma dopo essere stato accoltellato durante una rissa
I feriti totali sono 219. Tra questi si contano anche 57 agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi o feriti nel tentativo di arginare i disordini; uno di loro ha riportato un grave trauma cranico a causa di una caduta nella località di Agen.
Le polemiche
I gravissimi episodi di quest'anno superano i già tragici numeri della finale del 2025. Davanti ai giornalisti, il ministro Nunez ha difeso l'operato della polizia e la gestione della sicurezza: "Voglio ricordare che restiamo comunque un grande Paese nella gestione dell'ordine pubblico", ha dichiarato.
The celebrations in Paris after PSG's Champions League title win turned chaotic last night. While many fans were happily gathering at Parc des Princes and the Champs-Élysées, some hooligans caused serious trouble — throwing fireworks at police, setting fires, and building…— nyai (@lelucone) May 31, 2026
Il capo del Viminale francese ha poi respinto al mittente le critiche bipartisan arrivate dalla politica: da un lato l'opposizione di sinistra lo accusa di aver esasperato gli animi con arresti sistematici, dall'altro la destra gli rimprovera un atteggiamento troppo debole di fronte ai teppisti.