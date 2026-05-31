Scontri in Francia dopo la vittoria del Psg, 780 arresti

AGI - Sono 780 le persone arrestate in Francia a seguito dei festeggiamenti notturni per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League contro l'Arsenal, funestati da violenti scontri e da un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane. Lo annunciano le autorità francesi.
Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Parigi per la partita e per festeggiare il trionfo del PSG nella finale disputata nella capitale ungherese Budapest nella tarda serata di ieri. Alcuni gruppi si sono scontrati con la polizia, circa 22.000 agenti dispiegati in tutta la Francia dopo i disordini dello scorso anno, quando il PSG aveva vinto la competizione.
Bilancio degli scontri
Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha dichiarato in una conferenza stampa che 57 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti e che 219 partecipanti sono rimasti feriti in Francia, di cui otto in modo grave.
Incidente mortale e aggressioni
La procura di Parigi ha annunciato la morte di un giovane di circa vent'anni, schiantatosi frontalmente contro dei blocchi di cemento su una rampa di uscita della tangenziale parigina mentre era in sella alla sua moto da cross. Un altro giovane è rimasto gravemente ferito in un'aggressione con un coltello a Parigi, presumibilmente a seguito di una rapina.
Disordini e arresti
Nunez ha dichiarato che si sono verificati alcuni furti e saccheggi in circa quindici città del Paese e che episodi di violenza sono stati registrati in 71 comuni. I 780 arresti rappresentano un aumento del 32% rispetto ai festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League dello scorso anno.
Sicurezza e celebrazioni
Si prevede che circa 100.000 persone si raduneranno oggi pomeriggio sul Campo di Marte, di fronte alla Torre Eiffel, per la parata che vedrà la partecipazione dei giocatori. La squadra sarà poi ricevuta all'Eliseo da Emmanuel Macron. Nunez ha promesso una forte risposta delle forze dell'ordine durante i festeggiamenti per il ritorno dei giocatori e multe per ostruzione del traffico in caso di intrusione sulla tangenziale di Parigi.
Appello delle autorità
Il sindaco dell'VIII arrondissement di Parigi, dove si trovano i celebri Champs-Élysées, dove 20.000 persone si sono radunate dopo la vittoria del PSG, ha chiesto zero assembramenti sull'iconico viale come unico modo per evitare ulteriori violenze. Circa 6.000 tra poliziotti e gendarmi sono stati dispiegati per garantire la sicurezza durante le celebrazioni.