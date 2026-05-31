Ucraina: un morto a Chernihiv. Giallo su raid a Zaporizhzhia

AGI - Non si fermano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Durante la notte, i bombardamenti hanno colpito diverse zone del Paese. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampaa Ukrinform, nella regione settentrionale di Chernihiv un uomo di 58 anni è rimasto ucciso a causa di un attacco condotto con i droni. Sirene e allarmi antiaerei sono scattati a più riprese anche nella capitale Kiev.
Sbaragliato a Zaporizhzhia un gruppo di volontari europei
Sul fronte dei combattimenti di terra, l'agenzia russa Tass ha diffuso la notizia del pesante scontro avvenuto in un'area boschiva nei pressi di Zaporizhzhia. Secondo le fonti di Mosca, l'esercito russo ha sbaragliato un gruppo di volontari provenienti da Germania e Gran Bretagna che combattevano al fianco delle forze ucraine.
Le forze di sicurezza russe hanno dichiarato di aver confermato la nazionalità delle vittime attraverso i documenti d'identità trovati sul campo. Tra i soldati rimasti uccisi ci sono: Jason Largan Jaycee, cittadino britannico nato nel 2003 e Laterman Philip Maximilian, cittadino tedesco nato nel 2000.
L'inquadramento militare dei soldati stranieri
Secondo le forze di sicurezza, alcuni dei caduti sono militari della 113 brigata della difesa territoriale dell'Ucraina e di un battaglione di forze speciali. Tuttavia, erano tutti assegnati al 3 battaglione d'assalto del reggimento Skala.