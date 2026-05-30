Mosca: “Primo attacco mirato ucraino a centrale di Zaporizhzhia”

AGI - L'amministratore delegato della holding russa Rosatom, Aleksei Likhachev, ha denunciato che le Forze di Kiev hanno effettuato "il primo attacco deliberato" con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. "L'intera comunità internazionale può 'congratularsi', per così dire, questo è il primo attacco mirato messo a segno alle principali apparecchiature dell'impianto", ha detto ai giornalisti il manager.
Secondo Likhachev, la parte ucraina sta oltrepassando i limiti del buon senso con tali azioni. "Le Forze armate ucraine oltrepassano ripetutamente non solo le linee rosse, ma anche i limiti del buon senso. Cosa dobbiamo aspettarci ora? Attacchi diretti alla sala del reattore? Al reattore e ai suoi sistemi di sicurezza?", ha aggiunto il capo di Rosatom, azienda che gestisce l'impianto dopo che i russi l'hanno occupato all'inizio della guerra.
I rappresentanti della centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno informato il personale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) presente presso la centrale nucleare di un attacco con un drone ucraino alla sala turbine dell'unità 6.
Il vertice strategico a Kiev e la preparazione dei negoziati
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha convocato una riunione strategica di alto livello con i massimi funzionari della difesa, dell'intelligence e del governo, al fine di definire le priorità immediate del Paese in materia di diplomazia internazionale, approvvigionamento di armamenti per le prime linee e operazioni umanitarie.
Secondo quanto riferito sui social dallo stesso Zelensky, durante l'incontro speciale si è discusso dei prossimi passi che l'Ucraina intraprenderà in ambito diplomatico e di interazione con i partner internazionali. "Ci stiamo preparando per importanti negoziati: al momento non possiamo fornire dettagli pubblici", ha scritto il leader di Kiev.
Il presidente ha inoltre annunciato nuove decisioni a sostegno dell'Ucraina, in particolare nel settore energetico. "Ci saranno nuove soluzioni per sostenere l'Ucraina, in particolare il nostro settore energetico. Stiamo definendo gli ultimi dettagli", ha dichiarato.
I fondi Nato e i partecipanti alla riunione
Inoltre, in vista del vertice Nato di Ankara, sono in corso discussioni tra gli alleati sul futuro formato degli aiuti all'Ucraina, fa notare l'agenzia Rbc Ucraina. Una delle proposte più dibattute è quella del segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo cui i Paesi membri dovrebbero destinare almeno lo 0,25% del Pil al sostegno di Kiev.
Alla riunione di alto livello convocata da Zelensky hanno partecipato il capo dell'ufficio del presidente Kyrylo Budanov, il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Rustem Umerov e il primo vice primo ministro e ministro dell'Energia Denys Shmyhal.