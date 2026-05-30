Trump, sta benissimo, parola del suo medico

AGI - Il medico del presidente Donald Trump ha affermato che il presidente gode di "ottima salute". "Il presidente Trump gode di ottima salute e presenta solide funzioni cardiache, polmonari, neurologiche e fisiche generali", ha dichiarato il medico di Trump, il capitano della Marina statunitense Sean Barbabella aggiungendo che Trump "è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di comandante in capo e capo di Stato". Il presidente americano, 79enne, si è sottoposto a un controllo di routine all'inizio di questa settimana.
"Il presidente Trump gode di ottima salute e presenta una solida funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica generale", ha aggiunto il medico di Trump che in un referto di tre pagine descrive in dettaglio la visita medica e gli esami diagnostici effettuati su Trump martedì presso il Walter Reed National Military Medical Center, vicino a Washington.
Consigli medici e terapie
"Sono stati forniti consigli preventivi, tra cui raccomandazioni per modificare la dieta, assumere aspirina a basso dosaggio, aumentare l'attività fisica e continuare a perdere peso", si legge nel documento. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, assume tre farmaci: due per controllare il colesterolo e l'aspirina per prevenire malattie cardiache.
Controlli medici e frequenza
La visita medica di martedì è stata la terza dal suo insediamento, avvenuto il 20 gennaio 2025, il che rappresenta finora un programma semestrale di controlli medici, anziché la consueta frequenza annuale. "È andato tutto PERFETTAMENTE bene", ha twittato Trump martedì dopo le visite.
Segni fisici e spiegazioni
Da quando è tornato al potere, il presidente repubblicano è apparso occasionalmente con un livido sulla mano destra, coperto dal trucco. Il referto di venerdì lo attribuisce alle "frequenti strette di mano" oltre che all'"assunzione di aspirina per la prevenzione cardiovascolare".
Attività e impegni del presidente
Trump ha ridotto la frequenza dei suoi viaggi all'interno degli Stati Uniti rispetto al suo primo mandato, ma mantiene un programma piuttosto intenso di viaggi all'estero.