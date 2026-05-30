Malta alle urne, laburisti cercano storico quarto mandato

AGI – Gli elettori maltesi oggi alle urne per le elezioni che dovrebbero portare a un quarto mandato consecutivo senza precedenti per il governo laburista, che ha promesso stabilità in un contesto internazionale turbolento.
Il primo ministro Robert Abela ha indetto elezioni anticipate a fine aprile, undici mesi prima della fine del suo mandato quinquennale, sostenendo che il governo necessita di un altro mandato a causa delle crescenti tensioni geopolitiche. I sondaggi prevedono una vittoria per il capo del governo, che basa la sua campagna elettorale sui risultati economici ottenuti dal Partito Laburista dopo 13 anni al potere e promette di proteggere Malta, fortemente dipendente dalle importazioni, dagli shock esterni.
Economia e timori energetici
La piccola isola mediterranea ha un'economia fiorente basata in gran parte sul turismo, il gioco d'azzardo online e i servizi finanziari. Ma tra le principali preoccupazioni degli elettori ci sono le potenziali conseguenze della guerra con l'Iran per un paese che importa quasi tutta la sua energia. Il governo afferma di aver stanziato ulteriori 250 milioni di euro per possibili sussidi energetici, in aggiunta ai 150 milioni di euro già previsti nel bilancio 2026. Le spese da sovvenzionare sono numerose: uno dei paesi più piccoli al mondo è anche uno dei più densamente popolati.
Crescita demografica e pressioni sociali
La popolazione di Malta è cresciuta di quasi il 30% in dieci anni, principalmente a causa dell'arrivo di stranieri, e ora si aggira intorno al mezzo milione di abitanti. Il settore edile è in forte espansione, ma le associazioni per la tutela del patrimonio denunciano uno sviluppo incontrollato e il degrado ambientale. Anche il settore sanitario è sotto pressione, con lunghe liste d'attesa per le cure e una carenza di strutture per la salute mentale e posti letto ospedalieri.
Corruzione e sfide ambientali
Secondo un rapporto del Consiglio d'Europa pubblicato nel 2025, Malta è ancora significativamente indietro nella lotta alla corruzione. L'isola, con le sue risorse naturali molto limitate, si trova in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici ed è minacciata dalla desertificazione e dalla siccità. Poiché il Partito Laburista e il Partito Nazionale (PN, conservatore), all'opposizione, propongono soluzioni relativamente simili, si prevede che le elezioni si decideranno su "una questione di credibilità e fiducia", ha spiegato il sociologo Michael Briguglio. Robert Abela, 48 anni, ha indetto elezioni anticipate per ridurre le possibilità di successo del nuovo leader del PN, Alex Borg, secondo l'analista politico Andrew Azzopardi dell'Università di Malta.
Sondaggi e consenso politico
Un sondaggio condotto da Malta Today all'inizio di questo mese ha attribuito a Robert Abela un indice di gradimento del 43% tra gli elettori, contro il 36% di Alex Borg. Quest'ultimo, 30 anni ed eletto leader del partito di opposizione a settembre, "stava recuperando terreno" in termini di popolarità, ha dichiarato Andrew Azzopardi. "Ha energia, sta entrando in sintonia con i giovani elettori, sta riorganizzando il partito", ha spiegato l'analista.
Il primato del Partito Laburista
Ciononostante, l'ultimo sondaggio del Malta Independent ha visto il Partito Laburista saldamente in testa con il 49% dei voti, contro il 38% del Partito Nazionale. Il Partito Laburista governa Malta dal 2013 e ha vinto tre elezioni generali consecutive, con maggioranze schiaccianti senza precedenti nel più piccolo Stato membro dell'UE. Nessun partito politico nella storia di Malta ha mai vinto quattro elezioni parlamentari di fila.
Il caso Daphne Caruana Galizia
Robert Abela è alla guida del Paese dal gennaio 2020, quando il suo predecessore si è dimesso in seguito a una crisi politica scatenata dall'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. L'ex primo ministro era sospettato di interferire nelle indagini. Secondo Azzopardi, il primo ministro maltese era probabilmente anche intenzionato a tenere le elezioni prima del processo all'imprenditore Yorgen Fenech, accusato di aver commissionato l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nel 2017.
Legami tra politica e affari
La sua inchiesta ha rivelato la corruzione ai massimi livelli dello Stato, mettendo in luce gli oscuri legami tra il mondo degli affari e la classe politica maltese. Secondo Andrew Azzopardi, Yorgen Fenech aveva numerose connessioni politiche che potrebbero coinvolgere funzionari di precedenti governi laburisti e "forse persone ancora vicine al Partito Laburista".