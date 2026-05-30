Iran, usato un missile cinese per abbattere un jet Usa

AGI - L'Iran potrebbe aver utilizzato un missile cinese per abbattere l'aereo da combattimento statunitense F-15E Strike Eagle. Secondo quanto riferito a NBC News da fonti a conoscenza dei fatti, la Cina potrebbe anche aver fornito all'Iran un radar di allerta precoce a lungo raggio in grado di individuare aerei stealth progettati per eludere il rilevamento.
Il caccia abbattuto ad aprile
I funzionari statunitensi stanno ancora indagando sulle circostanze dell'abbattimento del caccia americano F-15E Strike Eagle avvenuto ad aprile. Si è trattato della prima volta in decenni che un caccia statunitense è stato abbattuto dal fuoco nemico.
Usa: smantellata una rete in Iran per ottenere tecnologia militare
Gli Stati Uniti hanno annunciato lo smantellamento di una sofisticata rete iraniana utilizzata per ottenere tecnologia militare sensibile. La rete "si spacciava per un'altra e truffava" decine di aziende tecnologiche americane, sottraendo loro milioni di dollari per "acquisire attrezzature avanzate, tra cui analizzatori di spettro e dispositivi di rilevamento di sicurezza, per il settore della difesa iraniano", ha dichiarato Tommy Pigott del Dipartimento di Stato in un comunicato.
Il comunicato non ha specificato i nomi delle aziende tecnologiche che sono state indotte a fare affari tramite siti web falsi che "imitavano vere aziende americane, utilizzando intermediari a Dubai per ricevere le spedizioni e poi contrabbandando la tecnologia in Iran in violazione delle sanzioni americane".
La rete era guidata da Ali Majd Sepehr, residente in Iran, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato. Giovedì, il Dipartimento di Stato aveva annunciato una ricompensa di 15 milioni di dollari per qualsiasi informazione "che porti allo smantellamento dei meccanismi finanziari del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e delle sue varie branche".