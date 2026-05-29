Drone russo colpisce un edificio in Romania. Informata la Nato

AGI - Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. La Romania ha convocato l'ambasciatore russo. "Comunicheremo ufficialmente le conseguenze che questa mancanza di responsabilita' da parte della Federazione russa avra' sulle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi, nonche' i prossimi passi a livello europeo in merito a eventuali sanzioni", ha scritto il ministro degli Esteri Oana Toiu su X, definendo l'accaduto un "incidente estremamente grave".
Cosa è successo
Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l'offensiva russa contro l'Ucraina, sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania, ma questa è la prima volta che uno di questi velivoli si schianta contro un edificio residenziale. Quando i droni sono stati individuati in prossimità dello spazio aereo rumeno, due caccia F-16 sono decollati dalla base aerea di Fetesti, nella Romania orientale, e sono stati "autorizzati a ingaggiare il combattimento con i bersagli per tutta la durata dell'allerta", ha precisato il ministero della Difesa rumeno.
Secondo i servizi di soccorso rumeni, l'intero carico del drone è esploso e i due occupanti dell'appartamento colpito, che sono riusciti a evacuare l'edificio con le proprie forze, sono stati soccorsi sul posto per alcune escoriazioni. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato diramato un allarme aereo nazionale in Ucraina in previsione di nuovi raid russi.
"Escalation grave e irresponsabile"
Il ministero degli Esteri rumeno ha denunciato "una grave e irresponsabile escalation" da parte della Russia dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio, ferendo leggermente due persone, in una città della Romania orientale vicino al confine con l'Ucraina. "La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone in Romania", ha aggiunto il ministero.
Von der Leyen: "Passata la linea"
"La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea. Un'incursione di un drone russo ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo civili. Sul territorio dell'Ue. Esprimiamo la nostra piena solidarieta' con la Romania e il suo popolo", ha commentato sui social presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in merito al drone russo che ha colpito la Romania.
"Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e deterrenza, specialmente al nostro confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando il 21 pacchetto di sanzioni" ha concluso von der Leyen
Crosetto: "Ferma condanna per il drone russo"
"Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata", scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Al vice primo ministro e ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Mirut e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarieta' e vicinanza - continua Crosetto - di fronte a queste minacce, la coesione della Nato resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell'Alleanza e dell'Unione Europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilita' e del territorio euroatlantico".
Costa: "Irresponsabile escalation sul territorio dell'Ue"
"Piena solidarietà e sostegno alla Romania a seguito dell'abbattimento di un drone russo su un edificio residenziale a Galati, che ha ferito civili. L'escalation della Russia sul territorio dell'Ue è sconsiderata e irresponsabile". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Condanno con i termini più forti questa violazione dello spazio aereo nazionale della Romania e del diritto internazionale. - prosegue Costa - L'Ue è unita nell'aumentare la pressione sulla Russia attraverso sanzioni e nel rafforzare le capacita' di difesa, in particolare lungo il nostro confine orientale".
La condanna della Francia
Il ministro degli Esteri francese ha accusato la Russia di aver compiuto un "atto irresponsabile" dopo che un drone ha colpito un condominio in Romania, ferendo due persone. "Voglio condannare questo atto irresponsabile della Russia", ha dichiarato Jean-Noel Barrot all'emittente France Inter, sottolineando che il drone ha preso di mira "un Paese dell'Unione europea e un Paese Nato"