Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio

AGI - Il razzo New Glenn di Blue Origin, la società di jeff Bezos, è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno", ha dichiarato l'azienda in un breve comunicato pubblicato su X, aggiungendo che "tutto il personale è presente all'appello".
Un video dell'incidente mostra del fumo che fuoriesce da sotto il razzo prima che questo esploda completamente in un'enorme palla di fuoco. Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto comprende Cape Canaveral, su X ha detto di essere stato in contatto con l'amministratore della Nasa, Jared Isaacman, in merito all'esplosione.
This angle is even crazier https://t.co/bDUuiafnTg pic.twitter.com/LuLG3frNw2— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 29, 2026
Bezos: "Torneremo a volare"
“Sono grato che non siano stati segnalati feriti e ringrazio i primi soccorritori, gli ingegneri e le squadre di lancio che hanno agito rapidamente”, ha detto Haridopolos. L'esplosione è l'ultima battuta d'arresto per la società di esplorazione spaziale di proprietà del miliardario Jeff Bezos. Il mese scorso il suo razzo New Glenn ha fallito la missione di portare un satellite per le comunicazioni nell'orbita corretta, dando il via a un'indagine.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
Il video dell'incidente riportato dai media statunitensi mostra del fumo che fuoriesce da sotto il razzo, alto 98 metri, prima che si trasformi in un'enorme palla di fuoco. "È troppo presto per conoscerne la causa dell'incidente, ma stiamo già lavorando per individuarla. Una giornata davvero difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena", ha scritto Bezos su X. Elon Musk, fondatore di SpaceX, azienda rivale di Blue Origin, ha espresso il proprio rammarico definendo l'incidente "molto spiacevole".