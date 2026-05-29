Vendeva kit del suicidio. 60enne canadese si dichiara colpevole

AGI - Un uomo canadese che ha spedito per posta "kit per il suicidio" contenenti veleno a più di 100 persone in decine di paesi, tra cui Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Australia e Nuova Zelanda, si è dichiarato colpevole di 14 capi d'accusa per istigazione al suicidio.
Kenneth Law è comparso in un'aula di tribunale gremita a Newmarket, in Ontario, per dichiararsi colpevole dopo che i pubblici ministeri avevano accettato di ritirare 14 capi d'accusa per om. La sentenza è prevista per settembre.
Il 60enne si è dichiarato colpevole
Law, 60 anni, si è dichiarato colpevole di molteplici capi d'accusa per "istigazione o aiuto al suicidio". Indossando un blazer scuro, una camicia bianca e pantaloni color kaki, Law ha detto al giudice Michelle Fuerst di essere consapevole della gravità dei suoi crimini e di aver accettato volontariamente la dichiarazione di colpevolezza.
I familiari erano visibilmente commossi mentre la corte leggeva ciascuna delle accuse e Law confermava il suo ruolo nella morte di 14 persone nella provincia dell'Ontario, di età compresa tra i 16 e i 36 anni. Ha anche ammesso di aver inviato le sostanze letali che hanno causato la morte di 79 persone nel Regno Unito. Il caso, seguito con grande attenzione, ha messo in luce le difficoltà nel controllare i forum online che promuovono il suicidio e vendono sostanze letali.
Decine di suicidi nel Regno Unito
L'appello giunge mentre le famiglie delle vittime nel Regno Unito, dove Law è collegato a decine di decessi, hanno rinnovato la loro richiesta di un'inchiesta pubblica. In tribunale è stato riferito che Law ha inviato kit per il suicidio a persone in 40 Paesi e territori, ma la stragrande maggioranza è stata spedita a persone nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Le sostanze letali vendute online
Law, un ex ingegnere e cuoco in un hotel di Toronto, gestiva una serie di siti web che vendevano sostanze chimiche letali a persone a rischio in tutto il mondo. Per eludere i controlli, Law offriva anche altri prodotti, tra cui salsa piccante, per dare l'illusione di operare come grossista di prodotti alimentari industriali. Le inconfondibili confezioni argentate avvertivano che l'uso del prodotto era di esclusiva responsabilità dell'utente. Vendeva anche materiale per il suicidio, fornendo istruzioni dettagliate sul suo utilizzo. Gli inquirenti affermano che Law ha spedito 1.209 pacchi a persone in 41 Paesi prima che i suoi siti web venissero chiusi.