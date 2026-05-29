La natura democratica di Israele a rischio
Porat: "A rischio la natura democratica di Israele, non si può tacere"
Home>Estero

Porat: "A rischio la natura democratica di Israele, non si può tacere"

Per il presidente dell'università di Tel Aviv circostanze eccezionali richiedono di andare oltre la neutralità
Cecilia Scaldaferri
Ariel Porat
Ariel Porat
israele
di lettura

AGI - Israele vive una minaccia esistenziale che non viene solo dai fronti esterni di guerra, ma che è interna, riguarda la sua società e mette a rischio la natura stessa dello Stato ebraico nella sua forma democratica e liberale, come è stato dalla sua fondazione. Di fronte a questo, non si può tacere ma è necessario parlare, mettendo da parte la neutralità richiesta, in particolare a personaggi e istituzioni pubbliche. Ne è convinto Ariel Porat, presidente dell'Università di Tel Aviv.

ADV

In "un presente preoccupante e instabile" come quello che Israele sta vivendo, le istituzioni accademiche hanno "la libertà, e a volte il dovere, di assumere una posizione pubblica su questioni di importanza pubblica, anche quando superano i confini del campus", sottolinea in un'intervista all'AGI. Riconoscendo l'importanza per gli atenei e per i loro vertici di mantenere il principio di neutralità rispetto a questioni pubbliche controverse, Porat sostiene che esistano tre eccezioni: quando l'istituzione stessa o la libertà accademica viene minacciata, quando a essere in pericolo è il carattere democratico dello Stato e quando si tratta di gravi violazioni dei diritti umani che le autorità non riescono a impedire o addirittura compiono. Per il professore di Legge, in questi casi esprimersi pubblicamente e lanciare "avvertimenti contro un pericolo esistenziale per la società comporta un beneficio che supera il danno di compromettere temporaneamente la neutralità". "Quando una persona è convinta, sulla base di un attento esame, che il suo Paese è in pericolo, come gli può essere impedito di esprimere la sua opinione?", sottolinea all'AGI.

ADV

A questo proposito, Porat fa riferimento alla lotta ingaggiata dal governo israeliano contro la Corte Suprema. "Nelle democrazie liberali, Israele compreso fin dalla sua fondazione, non è mai accaduto che il potere esecutivo abbia intenzionalmente disobbedito a un ordine della Corte Suprema". Se ciò dovesse accadere, come più volte minacciato dal premier Benjamin Netanyahu e da diversi ministri, "sarebbe una crisi costituzionale. E a mio parere, nella situazione più estrema, potrebbe persino degenerare in gravi violenze tra i cittadini. E se ciò dovesse accadere, credo che le figure pubbliche, compresi i rettori universitari, dovrebbero fare tutto il possibile per impedirlo", arrivando persino a "chiudere le università, che è la misura più estrema che possiamo adottare", afferma.

Scenario interno e rischi

Si tratta di uno scenario fosco che riflette la preoccupante situazione interna. "Israele è militarmente forte, capace di difendersi, lo ha dimostrato più volte, ma quando si tratta di spaccature interne nella società, il rischio per l'esistenza di Israele è di gran lunga maggiore di qualsiasi altra cosa". Sono dichiarazioni forti, pronunciate non certo a cuor leggero dal presidente dell'università, consapevole del suo ruolo, sia all'interno sia all'esterno del campus.

Ruolo e responsabilità pubblica

Ma proprio per questo, ci tiene a precisare che le sue parole non sono mai generalizzate. "Quando critico, non critico il governo in generale, ma solo specifici comportamenti o azioni che violano la libertà o l'indipendenza accademica, lo stato di diritto o i diritti umani. Ho le mie opinioni politiche, che tengo per me, consapevole del mio ruolo di presidente di un'università pubblica".

Possibili conseguenze

"Potenzialmente - aggiunge Porat - potremmo pagarne il prezzo. Noi, come tutti gli atenei pubblici, dipendiamo dai finanziamenti governativi e dai donatori; alcuni di loro potrebbero non apprezzare le nostre critiche al governo. Ma sono orgoglioso che la nostra università sia liberale, democratica e pluralista. E se qualcuno non condivide i nostri valori, può rivolgere il suo sostegno a un'altra università che ne condivida altri".

Posizione del senato accademico

Un esempio è stata la dichiarazione diffusa alcune settimane fa dal Senato accademico dell'ateneo, che metteva in guardia dal terrorismo ebraico dilagante in Cisgiordania e attribuiva la responsabilità morale al governo e alle forze di sicurezza. Nel documento, ricorda il presidente, si sottolineava che "il silenzio è una macchia morale e che 'la forza dello Stato di Israele è misurata non solo dal potere delle sue armi, ma prima di tutto dall'integrità dei suoi valori'". E concludeva chiedendo alle autorità "misure più incisive per prevenire questo tipo di atrocità".

Reazioni e sostegno accademico

Le reazioni a queste parole sono state varie, alcune negative, ma io "sono orgoglioso" del Senato per questa posizione presa, sottolinea Porat. E ricorda che nei giorni successivi, il Weizmann Institute ha adottato la stessa dichiarazione e oltre la metà dei mille docenti dell'Università Ebraica di Gerusalemme si è espressa a favore di un testo molto simile, in una petizione.

Appello finale

"Non si può far finta di niente e chiudere gli occhi, sperando che queste cose non succedano. Questa è responsabilità di tutti noi israeliani, comprese le università, e non abbiamo il privilegio di rimanere in silenzio". "Viviamo in tempi cruciali, in cui l'esistenza di Israele - non quella fisica, ma la sua natura democratica - è a rischio", conclude. "E ritengo che più personaggi pubblici dovrebbero parlarne ad alta voce".

ADV