Mosca, manager della Disney in carcere per possesso di droga

AGI - Un dirigente della Walt Disney Company americana, arrestato all'aeroporto di Mosca a gennaio, è stato condannato da un tribunale russo a due anni e sei mesi di carcere per possesso di droga, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass.
Il dirigente della Walt Disney Company arrestato in Russia
L'uomo di 46 anni, identificato come Jugal Sudhir Daterao e di cui non è stata specificata la nazionalità, è stato arrestato al suo arrivo dal Qatar con l'accusa di tentato contrabbando di stupefacenti all'aeroporto di Sheremetyevo della capitale russa.
La droga nascosta nella marmellata
L'uomo era atterrato in Russia dal Qatar nel gennaio 2026. È stato fermato per un controllo di sicurezza nel corridoio verde, dove gli è stata trovata della marmellata contenente stupefacenti nel bagaglio. In tribunale, ha dichiarato che la droga gli era stata prescritta da un medico negli Stati Uniti per gestire gli effetti di un intervento chirurgico al cervello. Sudhir gestisce oltre 20 progetti presso The Walt Disney Company, secondo la Tass.
Gli arresti di cittadini stranieri in Russia
Dall'inizio dell'offensiva su larga scala in Ucraina nel 2022, la Russia ha arrestato diversi cittadini stranieri per vari motivi. La giocatrice di basket americana Brittney Griner è stata condannata nel 2022 a nove anni di carcere per possesso di un vaporizzatore e di liquido a base di cannabis, un prodotto vietato in Russia ma legale negli Stati Uniti. È stata infine rilasciata nel dicembre 2022 in uno scambio di prigionieri con il trafficante d'armi russo Viktor Bout.