Nuovo raid Usa contro l'Iran. Pasdaran: Colpita base americana

AGI - Mentre proseguono i negoziati per raggiungere un accordo, l'esercito statunitense nella notte ha abbattuto quattro droni lanciati dall'Iran e ha colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas, secondo quanto riportato mercoledì sera dai media statunitensi, che citano fonti anonime. L'attacco a Bandar Abbas ha impedito il lancio di un quinto drone, secondo quanto riportato dalla CNN e dal New York Times, e fa seguito a quelli che l'esercito statunitense ha definito attacchi di "autodifesa" sferrati nella notte tra lunedì e martedì contro siti missilistici iraniani e navi posamine.
Colpito un sito militare iraniano
"Oggi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani a uso singolo che rappresentavano una minaccia nella zona dello Stretto di Hormuz", ha affermato il funzionario, parlando in forma anonima.
"Le forze statunitensi hanno inoltre colpito una stazione di controllo a terra iraniana a Bandar Abbas che stava per lanciare un quinto drone", ha aggiunto il funzionario. I nuovi attacchi arrivano a pochi giorni dall'attacco sferrato dall'esercito statunitense contro diverse postazioni missilistiche e navi posamine nella stessa zona, in quella che i funzionari statunitensi avevano descritto all'epoca come un'azione di "autodifesa".
Quegli attacchi sono stati visti come un test significativo del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ma alla fine non hanno provocato una ripresa dei combattimenti su larga scala.Mercoledi' il funzionario statunitense ha descritto le ultime azioni come "misurate, puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco".
La risposta di Teheran
Le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'emittente statale Irib, lo stesso giorno in cui Washington ha sferrato nuovi attacchi nel sud dell'Iran.
"Quattro imbarcazioni hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz ed entrare nel Golfo Persico senza coordinarsi con le forze di sicurezza", ha scritto l'Irib su Telegram, precisando che l'incidente e' avvenuto intorno alle 00:35 ora locale (21:05 GMT di mercoledi'), ma senza fornire dettagli sulle navi.
"Sono state avvertite, ma dopo aver ignorato l'avvertimento, sono stati sparati colpi di avvertimento contro di loro, costringendole a tornare indietro", ha aggiunto.
Pasdaran prendono di mira base Usa
"Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi statunitensi nel sud del Paese", secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana Irib.
"A seguito dell'aggressione di questa mattina da parte delle forze militari statunitensi contro una localita' alla periferia dell'aeroporto di Bandar Abbas, con l'uso di proiettili aerei, la base aerea americana da cui e' partito l'attacco e' stata presa di mira alle 4:50 del mattino (01:20 GMT)", hanno dichiarato i Pasdaran, secondo quanto riportato dall'Irib.
Non sono stati forniti dettagli sulla posizione della base, anche se il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver risposto agli attacchi missilistici e con droni di giovedi' mattina.