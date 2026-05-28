Lady Diana: la lettera segreta sulla luna di miele va all'asta

AGI - Una lettera intima e ricca di dettagli sorprendenti, scritta dalla Principessa Diana durante i primi mesi di matrimonio con l'allora Principe Carlo, sarà presto messa all'asta. Il documento, come rivelato in anteprima da People, offre uno sguardo inedito sui sentimenti della neosposa nel 1981.
La casa d'aste Gorringe's ha annunciato la vendita di questa collezione di cimeli per il prossimo 7 luglio. Tutti gli oggetti appartenevano a Katherine Hanbury, amica d'infanzia di Diana e sua compagna di banco a scuola tra il 1973 e il 1977.
Il pezzo forte del lotto è proprio la cosiddetta "Lettera della luna di miele", scritta da una Diana appena ventenne e datata 27 settembre 1981, durante il soggiorno reale a Balmoral, in Scozia.
I dettagli della luna di miele
Nelle tre pagine della lettera, come riportato dal Telegraph, la Principessa del Galles descriveva con entusiasmo l'inizio della sua nuova vita: "Abbiamo trascorso una luna di miele meravigliosa con un sole splendente e, per fortuna, un mare calmo... ora siamo in Scozia fino alla fine di ottobre, il che è un vero piacere per noi: adoro stare all'aperto tutto il giorno e detesto Londra! È meraviglioso essere sposati, credo si possa dire con certezza dopo due mesi...!"
In un altro passaggio chiave, Lady Diana commentava con ironia il suo ingresso nella Royal Family: "E come giocare con i grandi".
Queste righe gettano una luce insolita sulla principessa. L'affermazione di amare la campagna e "disprezzare Londra" contrasta fortemente con quello che avverrà negli anni successivi, quando il rifiuto di Diana per la vita rurale e l'amore per la capitale diventeranno uno dei principali motivi di attrito e distacco da Carlo.
I retroscena del viaggio reale
Carlo e Diana si erano sposati il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di San Paolo a Londra, in un evento mediatico globale seguito da oltre 750 milioni di telespettatori. Subito dopo le nozze, la coppia aveva inaugurato una luna di miele di tre mesi, iniziata con una crociera di 12 giorni a bordo dello Yacht Reale Britannia tra l'Egitto e le isole greche, per poi concludersi proprio nella residenza scozzese di Balmoral.
Oltre alla celebre lettera, il lotto della casa d'aste Gorringe's include:
- Quattro fotografie a colori risalenti agli anni della scuola, tra cui uno scatto di gruppo in cui compare anche una giovanissima Tilda Swinton, futura attrice premio Oscar e compagna di classe di Diana
- Il programma ufficiale della funzione commemorativa di ringraziamento tenutasi a St. Martin-in-the-Fields nel novembre 1997, pochi mesi dopo la tragica morte della principessa a Parigi.
Il valore del lotto
L'intera collezione ha una stima di vendita compresa tra i 5.400 e gli 8.000 dollari (circa 5.000 - 7.400 euro). L'asta si terrà nella sezione Belle Arti e Arredamento, a ridosso di quello che sarebbe stato il 45esimo anniversario di matrimonio della coppia.
Come noto, l'unione da cui nacquero i principi William e Harry entrò in crisi fino alla separazione nel 1992 e al definitivo divorzio nel 1996. La prematura scomparsa di Diana nel 1997 ha consacrato per sempre il suo mito come "Principessa del Popolo".