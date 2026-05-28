Irlanda-Nato? 'L'adesione non è in agenda, sì alla cooperazione'

AGI - L'adesione dell' Irlanda alla Nato non è all'ordine del giorno del governo. Lo ha ribadito il ministro per gli Affari europei dell'Irlanda, Thomas Byrne, parlando a un evento organizzato dal think tank Bruegel a Bruxelles in vista della presidenza di turno irlandese dell'Ue che inizierà il primo luglio.
"Penso che potremmo fare molto anche senza entrare nella Nato. Credo che i trattati esistano proprio per questo: i trattati riconoscono che non saremo mai membri della Nato, ma sosteniamo comunque la cooperazione con la Nato", ha spiegato il ministro.
Standard Nato e posizione irlandese
"Vogliamo certamente che il nostro esercito sia conforme agli standard Nato, ma non abbiamo bisogno di farne parte, e non vogliamo farne parte. Abbiamo scelto di non partecipare alla difesa comune della Nato, come anche Austria, Cipro e Malta, ognuna per ragioni diverse. E anche Svezia e Finlandia, in passato, prima che aderissero, per motivi differenti", ha proseguito Byrne.
Cooperazione e accordi europei
"Pensiamo di poter fare molto restando al di fuori dell'Alleanza, e siamo aperti alla cooperazione in materia di difesa. Abbiamo firmato un memorandum d'intesa con l'Italia e con la Francia, e certamente sosteniamo e lavoreremo molto a stretto contatto con gli Stati membri mentre cercano di definire e costruire i propri piani nell'ambito dell'Unione Europea, in stretta coordinazione e collaborazione", ha concluso.