Ebola, gli Usa vogliono un centro di quarantena in Kenya

AGI - Un'organizzazione keniota per i diritti costituzionali ha annunciato giovedì di aver presentato ricorso legale contro il piano degli Stati Uniti di istituire un centro di quarantena per i cittadini americani affetti da Ebola nel Paese dell'Africa orientale.
Più di 1.077 casi sospetti, inclusi 246 decessi, sono stati registrati nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda dall'inizio dell'epidemia a metà maggio, ha sottolineato il capo dell'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa CDC) in un nuovo aggiornamento. Questa epidemia di Ebola è causata dalla variante Bundibugyo, contro la quale non esiste vaccino né trattamento. Washington sta costruendo una struttura all'avanguardia in Kenya, al confine con l'Uganda, per consentire ai cittadini americani di mettersi in quarantena dopo aver lasciato la Repubblica Democratica del Congo, ha affermato un funzionario dell'amministrazione statunitense.
Ricorso dell'Istituto Katiba
L'Istituto Katiba, che sul suo sito web si definisce un'organizzazione per la difesa costituzionale, ha dichiarato di aver presentato una petizione per sospendere le attività del centro e impedire l'arrivo di persone esposte al virus Ebola. L'organizzazione sostiene che il centro sia stato istituito in segreto e unilateralmente, affermando che ciò "solleva serie preoccupazioni di natura costituzionale".
Avvertimenti dell'Africa CDC
Jean Kaseya, direttore dell'Africa CDC, ha avvertito che il centro potrebbe gravare ulteriormente sul sistema sanitario keniota. "L'aggiunta di una missione internazionale di quarantena per cittadini stranieri potrebbe mettere a dura prova le capacità nazionali (...) se non adeguatamente accompagnata da risorse aggiuntive", ha dichiarato Kaseya durante una conferenza stampa sull'epidemia.
Posizione delle autorità keniote
Il Kenya sta sottoponendo a test le persone in arrivo nel Paese e non ha ancora segnalato alcun caso di Ebola collegato all'epidemia in corso. Il ministero della Salute keniota ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti, ma non ha risposto direttamente alle questioni sollevate da questo centro.