Contractor italiano ucciso in Ucraina

AGI - Un italiano originario della Spezia è stato ucciso combattendo in Ucraina. Si chiamava Alex Pineschi e in Italia aveva prestato servizio nell'8 reggimento alpino. Successivamente aveva iniziato a lavorare nel settore della sicurezza privata. Pineschi era un nome noto negli ambienti della sicurezza privata. Nel 2017 la procura spezzina aveva indagato sulla sua partecipazione al conflitto nel Kurdistan iracheno, ma il fascicolo era stato archiviato: era stato considerato un volontario e non un mercenario.
Secondo quanto riportato dai social, Pineschi si era recato in Ucraina nell'aprile scorso, firmando un contratto con l'8 Reggimento operazioni speciali (SSO) ed è entrato a far parte di un'unità chiamata "Team Green Badgers". Sarebbe stato ucciso da droni Fpv nella zona di Liman. Aveva 43 anni.