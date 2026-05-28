Trump vuole una banconota da 250 dollari con la sua immagine

AGI - L'amministrazione Trump sta facendo pressioni per stampare una banconota da 250 dollari con la sua immagine, il che sarebbe la prima volta nella storia per una persona ancora in vita da oltre 150 anni. Lo scrive il Washington Post. Il progetto fa parte di una serie di decisioni volte a lasciare l'impronta di Donald Trump su molti edifici o simboli degli Stati Uniti, sollevando accuse di culto della personalità.
Il quotidiano ha intervistato personale attuale ed ex dipendenti dell'ufficio dell'incisione e della stampa (BEP) dell'agenzia responsabile della valuta nazionale. Hanno riferito, in forma anonima, di ripetuti ordini in tal senso da parte di alti funzionari del Dipartimento del Tesoro - il Tesoriere degli Stati Uniti, Brandon Beach, e il suo principale consigliere, Mike Brown.
Il modello e i limiti legali
Un modello ottenuto dal Washington Post riporta la dicitura "America 250 anniversary", in riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio 1776. L'apparizione di una persona ancora in vita su una banconota è vietata dal 1866, data in cui "un burocrate di livello intermedio del Tesoro figurava su una banconota da 5 centesimi", secondo il giornale.
La proposta di legge e le dichiarazioni ufficiali
Una proposta di legge che consentirebbe a Donald Trump di portare a termine il suo progetto è stata presentata al Congresso nel 2025, mentre l'anniversario sarà oggetto di molteplici celebrazioni intorno al 4 luglio. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha affermato che i suoi team "si stanno preparando in anticipo nel caso in cui la legge venga approvata".
Le resistenze interne al BEP
"Non credo che ci sia nulla di sbagliato nel fatto che il Presidente degli Stati Uniti figuri sulla banconota commemorativa del 250 anniversario", ha aggiunto. Secondo il Washington Post, la direttrice del BEP, Patricia Solimene, ha resistito alle autorità sollevando questioni legali e assicurando che un tale progetto richiederebbe anni.
Il licenziamento e le firme sulle banconote
Ma è stata licenziata dal Tesoro alla fine di aprile. L'ha spiegato con il suo staff commentando: "Qui finisce la mia responsabilità". Nel mese di marzo, il funzionario ha dovuto autorizzare la firma di Donald Trump sulle future banconote da 100 dollari, una novità per un Presidente degli Stati Uniti in carica. Dal 1861, sui biglietti verdi figuravano solo le firme del ministro delle finanze americano e del tesoriere degli Stati Uniti.