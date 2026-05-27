Robert Kennedy Jr cattura due serpenti... ma non gli va benissimo
Robert Kennedy Jr cattura due serpenti... ma non gli va benissimo [VIDEO]
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Robert Kennedy Jr cattura due serpenti... ma non gli va benissimo [VIDEO]

Show su X del segretario alla Salute degli Usa che alla fine viene morso da uno dei due rettili
Robert Kennedy Jr cattura due serpenti... ma non gli va benissimo
Profilo X - Robert Kennedy Jr
kennedy serpenti
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AGI - Non nuovo a imprese in favore di telecamera, il segretario alla Salute americano Robert Kennedy Jr stavolta si è cimentato nella cattura di due serpenti. Ma non gli è andata benissimo perché è stato morso.

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In un video pubblicato sul suo profilo X, Kennedy in camicia e cravatta afferra due Black Racers nel patio della casa in Florida di Mehmet Cengiz Oz, medico star delle tv americane scelto da Donald Trump per guidare i 'Centers for Medicare and Medicaid Services', l'agenzia federale che sovrintende all'assistenza sanitaria pubblica.

"Stavano facendo sesso?", chiede una voce maschile fuori campo. Il ministro ride, ma poco dopo arriva il morso di una delle bestiole che cercavano inutilmente di liberarsi dalla presa.

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