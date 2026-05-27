Robert Kennedy Jr cattura due serpenti... ma non gli va benissimo

AGI - Non nuovo a imprese in favore di telecamera, il segretario alla Salute americano Robert Kennedy Jr stavolta si è cimentato nella cattura di due serpenti. Ma non gli è andata benissimo perché è stato morso.
Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026
In un video pubblicato sul suo profilo X, Kennedy in camicia e cravatta afferra due Black Racers nel patio della casa in Florida di Mehmet Cengiz Oz, medico star delle tv americane scelto da Donald Trump per guidare i 'Centers for Medicare and Medicaid Services', l'agenzia federale che sovrintende all'assistenza sanitaria pubblica.
"Stavano facendo sesso?", chiede una voce maschile fuori campo. Il ministro ride, ma poco dopo arriva il morso di una delle bestiole che cercavano inutilmente di liberarsi dalla presa.