Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas

AGI - Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, il nuovo comandante dell'ala militare di Hamas.
"Il comandante del braccio armato dell'organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato ucciso ieri", ha scritto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz su X. Katz e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avevano annunciato ieri che l'esercito israeliano aveva appena condotto un attacco a Gaza nel quale era stato colpito Odeh che, aveva sottolineato il governo di Israele, "era a capo dell'intelligence di Hamas durante il massacro del 7 ottobre".
Odeh era stato nominato comandante delle Brigate Ezzedine Al-Qassam dopo che il suo predecessore, Ezzedine Al-Haddad, era stato ucciso in un attacco a Gaza all'inizio di maggio. Secondo i media palestinesi, nell'attacco sono periti anche la moglie e i figli di Odeh.
Israele e il piano di evacuazione per Gaza
Intanto Israele, sempre con il ministro della Difesa Israel Katz, ha ribadito la sua intenzione di attuare il piano di evacuazione della popolazione di Gaza, al quale il governo lavora dall'inizio del 2025 ma che si era bloccato a causa dell'offensiva in corso e dell'attuale cessate il fuoco. "Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, nei tempi previsti e nel modo corretto", ha scritto Katz su X.
Il bilancio delle vittime in Libano
Gli ultimi attacchi di Israele nel sud del Libano hanno causato 31 morti e 40 feriti. È quanto affermato, con un comunicato, dal ministero della Salute libanese, riferendo che, tra le vittime, ci sarebbero almeno 4 bambini e 3 donne: 14 persone, ha precisato il ministero, sono state uccise a Burj al-Shamali, vicino a Tiro.