Non sarà sacrificato il bufalo albino soprannominato Donald Trump
Non sarà sacrificato il bufalo albino soprannominato 'Donald Trump'
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Non sarà sacrificato il bufalo albino soprannominato 'Donald Trump'

Vicenda a lieto fine in Bangladesh per il bovino il cui ciuffo biondo richiama la capigliatura del presidente Usa
Graziato il bufalo albino che ricorda la chioma di Trump, non sarà sacrificato
Salahuddin AHMED / AFP - Questa fotografia scattata il 17 maggio 2026 mostra un bufalo albino soprannominato "Donald Trump"
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AGI - È diventata virale sui social media la vicenda a lieto fine di un raro bufalo albino risparmiato in Bagladesh dal sacrificio a Eid al-Adha, la festa che segna la fine del pellegrinaggio alla Mecca, per via del ciuffo biondo che ricorda quello di Donald Trump.

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Il bovino, peso 700 kg, era già stato venduto al mercato per essere soppresso in ricordo dell'obbedienza a Dio dimostrata da Abramo, pronto a uccidere il figlio Ismaele.

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La popolarità del bufalo albino

La curiosa chioma bionda, pettinata ad arte per somigliare a quella del presidente americano, da giorni spopolava però online e tra i bengalesi, tanto che una folla che si accalcata per vederlo.

Intervento del governo

Da qui l'intervento del governo, per evitare incidenti. Il ministro dell'Interno Salahuddin Ahmed ha rimborsato l'acquirente e disposto il ritorno del bufalo nella sua fattoria di Narayanganj, nella provincia di Dacca.

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